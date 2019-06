Die Pädagogik der 60er und 70er Jahre war autoritär verglichen mit heute. Wie hat sich die Ausbildung für Erzieherinnen verändert?

Mit der Ratifizierung der UN- Kinderrechtskonvention in Deutschland 1992 hat sich der Blick auf die Rechte der Kinder verändert. Zum Beispiel Schutzrechte und Beteiligungsrechte sind nun fest verankert. Die aktuelle und wichtige Diskussion im Bundestag zur Änderung des Grundgesetzes in Bezug auf Kinderrechte zeigt, dass gesellschaftliche Prozesse zu diesem Thema weiterhin im Gange sind. In der Erzieherausbildung wurden und werden solche gesellschaftlichen Veränderungen in Bezug auf Kinder und ihre Rechte in der Regel sehr früh aufgegriffen.

Ursula Steinebach, Leiderin der Berufskollegs für Sozialpädagogik am Marianum Hegne. Bild: Marianum Hegne | Bild: Marianum Hegne

Der Erziehungsstil von Erzieher und Erzieherinnen kann heute als demokratisch oder autoritativ bezeichnet werden. Er ist geprägt von klaren Anforderungen und Regeln, die dem Entwicklungsalter des Kindes entsprechen und in deren Grenzen die Kinder viele Freiräume haben. In Bezug auf ihre Bedürfnisse und Wünsche erfahren Kinder Wertschätzung und es wird liebevoll mit ihnen umgegangen. Konflikte werden verhandelt und besprochen, Kompromisse und Ausnahmen sind innerhalb bestimmter Grenzen möglich. Ziel ist es, Kinder als selbstbestimmte und gemeinschaftsfähige Menschen stark zu machen für ein Leben in unserer demokratischen Gesellschaft.

Kinder sind nicht immer einfach, umso wichtiger ist es für Erzieherinnen, von Fall zu Fall professionell mit ihrem Verhalten umzugehen. Was kann eine Erzieherin machen, wenn ein Kind nicht essen, nicht schlafen will?

Aus der Sicht eines Kindes macht sein Verhalten immer einen Sinn. Notwendig ist daher, die Perspektive des Kindes und seine Bedürfnisse verstehen zu können. Dies gelingt in der Regel gerade bei älteren Kindern, die sich schon äußern können. Psychologische, pädagogische und heilpädagogische Grundlagen und die Arbeit mit vielen erlebten und fiktiven Fallbeispielen helfen angehenden Erzieherinnen und Erziehern, Kinder jeden Alters in ihrer Entwicklung zu verstehen und sie zu unterstützen.

Bei allen Entscheidungen ist das Wohl des Kindes Leitlinie. Kinder brauchen am Tag Ruhezeiten. Die Frage ist, wie kann diese Ruhezeit für die Kinder attraktiv gestaltet werden, damit sie sich wohlfühlen, entspannen oder sogar schlafen können? Kinder brauchen Mahlzeiten. Wie muss eine Essenssituation für das einzelne Kind gestaltet sein, damit es sich wohl fühlt und sein Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme erfüllen kann? Hier gibt es sehr viele Bedingungen, die man verändern kann. Dabei ist auch der Austausch im Team wichtig. Erzieherinnen müssen Überlastungs- und Stresssituationen bei Kindern und selbstverständlich auch bei sich selbst erkennen und darauf reagieren können.

Wird sie darauf auch in Praktika oder Seminaren vorbereitet?

Das Thema herausforderndes Verhalten von Kindern und Jugendlichen ist im Lehrplan der Erzieherausbildung fest verankert. Der reflektierte Einsatz von Beziehungsgestaltung, Beobachtung, Raumgestaltung, Tagesablauf, Ritualen und vor allem der Interaktion mit Kindern im Sinne einer sensitiven Responsivität, also dem einfühlsamen Antworten auf verbale und nonverbale Äußerungen von Kindern sind weitere wichtige Kompetenzen, die Erzieherinnen in ihrer Ausbildung sowohl in der Schule als auch in ihren Praktika erwerben.

Die Ganztagsbetreuung ist heute deutlich stärker verbreitet als früher. Kinder verbringen oft auch nachmittags die Zeit in Kindertageseinrichtungen. Ist das eine besondere Herausforderung für Erzieherinnen?

Mittagessen und Mittagsruhe in der Kita war vor 20 Jahren kein Thema für Erzieherinnen, weil sie im Kindergarten in der Regel nicht stattfanden. Insofern hat es hier Veränderungen gegeben. Eine besondere Herausforderung im pädagogischen Geschehen ist es in der Regel nicht, wenn die Rahmenbedingungen, also insbesondere die Personalsituation und die räumliche Situation stimmen.

Was können Eltern tun, wenn sie eine aus ihrer Sicht falsche Erziehung des Kindes in einer Kindertageseinrichtung feststellen? Gibt es hier eigens Stellen beispielsweise bei der Stadt?

Eltern sollten wissen, an wen sie sich bei Beschwerden wenden können. Viele Einrichtungen haben im Rahmen ihres Qualitätsmanagements ein ausgewiesenes Beschwerdemanagement, in das auch Rückmeldungen der Kinder einbezogen werden. In einem zweiten Schritt, wenn eine Einigung mit der Kitas nicht möglich ist, wenden sich die Eltern an den Träger, also beispielsweise die Stadt.

Was erwarten Sie von einer Erzieherin im Umgang mit Kindern?

Zunächst eine Haltung, die das Wohl, das Wohlbefinden und die gesunde Entwicklung des Kindes in den Mittelpunkt stellt. Ausgehend hiervon braucht es eine sehr hohe Professionalität, zum Beispiel das umfassende Wissen um frühpädagogische Grundlagen, die Fähigkeit zur Selbstreflexion, also das eigene Verhalten zu überprüfen und eine umfassende Handlungskompetenz in den Situationen des frühpädagogischen Alltags.

Fragen: Nils Köhler