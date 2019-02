Die Verletzten seien zur Beobachtung in Krankenhäuser gekommen, teilte die Polizei in Karlsruhe am Sonntag mit. Demnach hatten sich zu dem Backabend 17 Teilnehmer in dem Backhaus eingefunden. Während Pizza und Zwiebelkuchen im Ofen lagen, sei zunächst eine Frau ohnmächtig geworden.

Zwei weitere Teilnehmer hätten dann über Kopfschmerzen geklagt. Die alarmierten Rettungskräfte stellten laut Polizei bei den Teilnehmern teils deutlich überhöhte CO-Werte fest. Der Auslöser sei vermutlich gewesen, dass wegen der kalten Witterung der Rauchabzug für den Aufenthaltsraum verschlossen war, der Ofen aber während des Backens immer wieder geöffnet wurde. (AFP)