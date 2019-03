Die Adler Mannheim stehen im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga. Der Hauptrunden-Gewinner bezwang am Sonntag die Nürnberg Ice Tigers in einem spektakulären Spiel mit 7:4 (2:2, 2:1, 3:1) und hat die Best-of-Seven-Serie vorzeitig mit 4:1 gewonnen. Weiter geht es für die Adler im ersten Halbfinal-Spiel am 3. April in Mannheim. Der Gegner steht noch nicht fest.