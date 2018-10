von SK / dpa

Fahrgäste der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen müssen sich von Montag an auf Verzögerungen einstellen. Als Grund nennt die Deutsche Bahn Bauarbeiten auf der Strecke.

Zwischen dem 22. Oktober und dem 9. November tauscht die Bahn Gleise aus, wartet Weichen und eine Brücke. Die Intercity-Züge fahren in diesem Zeitraum nur abschnittsweise, je nach Bauphase ändern sich die Endhaltestellen.

Die Auswirkungen auf den Fernverkehr

Die IC-Züge fahren zwischen dem 22. und 26. Oktober 2018 nur im Abschnitt Horb–Singen (Hohentwiel)/Konstanz. Reisende nutzen zwischen Stuttgart und Herrenberg die Züge des Regionalverkehrs oder der S-Bahn. Hier besteht Anschluss an die Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) in Richtung Horb (Neckar) sowie in Richtung Freudenstadt.

Ab Horb besteht Anschluss an die IC-Züge bis nach Singen (Hohentwiel). Reisende nach Zürich erreichen in Singen (Hohentwiel) die IC-Züge in Richtung Schweiz. Zusätzlich verkehrt vom 22. bis 26. Oktober ein Schnellbus als Ersatz für die IC-Züge ab Herrenberg ohne Halt bis Horb. Von 27. Oktober bis 1. November verkehrt der IC-Ersatzbus ab Böblingen (Konrad-Zuse-Straße) ohne Halt bis Horb.



Vom 27. Oktober 2018 bis 1. November 2018 nutzen Reisende in Richtung Rottweil/Singen (Hohentwiel) zwischen Stuttgart und Böblingen die Züge des Regionalverkehrs oder die S-Bahn. In Böblingen besteht Anschluss an Ersatzbusse in Richtung Horb.



Am 27. und 28. Oktober 2018 fahren die IC-Züge auf der Gäubahn nur zwischen Horb und Tuttlingen. Ab 29. Oktober 2018 verkehren die IC-Züge wieder zwischen Horb und Engen. Reisende aus und in Richtung Singen (Hohentwiel) nutzen ab Tuttlingen beziehungsweise Engen die Busse des Schienenersatzverkehrs, die in Singen (Hohentwiel) Anschluss an die IC-Züge aus und in Richtung Zürich haben.



Vom 2. bis 9. November 2018 fahren alle IC-Züge von Stuttgart bis nach Engen wieder nach Regelfahrplan. Reisende nach Singen (Hohentwiel) nutzen ab Engen den Bus und erhalten in Singen (Hohentwiel) Anschluss an die IC-Züge nach Zürich.

Weitere Änderungen im Regional- und S-Bahn-Verkehr

Der RE 17622 (Abfahrt Rottweil um 5.11 Uhr) fällt von Montag bis Freitag bereits ab Rottweil aus. Als Ersatz fährt ein Bus um 4 Uhr sowie um 5 Uhr ab Rottweil bis Horb.



Vom 27. Oktober bis 31. Oktober 2018 frühmorgens wird die Strecke zwischen Böblingen und Herrenberg aufgrund von Brückenarbeiten gesperrt. Ab Böblingen fahren für die Regional-Züge Ersatzbusse ohne Halt bis Herrenberg. Die S-Bahn-Linie S1 verkehrt vom 27. Oktober (5 Uhr) bis 30. Oktober (Betriebsschluss) nur im Abschnitt zwischen Böblingen und Plochingen/Kirchheim (Teck). Im Abschnitt Böblingen-Herrenberg fahren Busse mit allen Unterwegshalten sowie zusätzliche Schnellbusse nur mit Halt in Ehningen. Reisende über Herrenberg hinaus müssen während dieser Zeit in Herrenberg umsteigen.



Vom 29. Oktober bis 9. November 2018 fallen alle Züge im Abschnitt Engen–Singen (Hohentwiel) aus und werden durch Busse ersetzt.

Zu beachten ist: Die Busse halten nicht immer in der Nähe des Bahnhofs. Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich. In Singen (Hohentwiel) besteht für behinderte Reisende kein barrierefreier Zugang.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein