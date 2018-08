Wenige Schauer bringen leider keine wirkliche Abkühlung für den Südwesten: Nach einem Intermezzo mit Gewittern und Regen dreht der Sommer zum Wochenende wieder richtig auf. Meteorologen erwarten in den nächsten Tagen erneut Sonne satt und Temperaturen bis zu 37 Grad.

Während Badegäste juchzen, stöhnen Obstbauern; die Waldbrandgefahr steigt, und Fische geraten in Not. Denn vielerorts trocknen Flüsse aus, Sauerstoff in Seen wird knapp und in den Wäldern herrscht Borkenkäferalarm.

Konkrete Folgen der Hitze in unserer Region bereits spürbar

Klein wie ein Reiskorn, sorgen sie bei Förstern am Hochrhein für große Beunruhigung: Zahlreiche Larven unter der Rinde der Bäume deuten auf eine kommende Borkenkäfer-Plage hin. Ein Förster berichtet dem SÜDKURIER, dass die Lage etwa im Bad Säckinger Stadtwald schon angespannt ist. Besonders der Buchdrucker wird in diesem Jahr zunehmend zum Problem für die Wälder.

Der Hitze-Sommer hat auch die Gewässer in der Region fest im Griff. Auch am Hochrhein droht wegen der hohen Wassertemperaturen ein Fisch- und Krebssterben. Kleinere Gewässer wie der Schwarzbach bei Grießen sind sogar ganz vom Austrocknen bedroht. Unser Hintergrundbericht aus dem Klettgau zeigt, dass konkrete Gegenmaßnahmen aber noch Fehlanzeige sind.

Auch Landratsämter in der Bodenseeregion schlagen wegen der Hitze Alarm. Vielerorts darf aus aus kleinen Flüssen und Bächen am Bodensee kein Wasser mehr abgezapft werden. Fachleute sorgen sich wegen der Folgen von Hitze und Trockenheit für das Ökosystem. Der Wasserstand des Bodensees steuert in Konstanz Richtung des historischen jahreszeitlichen Tiefststand von 3,09 Meter zu. "Helfen kann nur ein Wetterwechsel", so die fatalistische Aussage eines Fischereiaufsehers in unserem Bericht vom Bodensee.

In Stein am Rhein vereinzelt tote Fische

Steigende Wassertemperaturen im Hochrhein gefährden auch Äschen und Bachforellen. 27,4 Grad hat der schweizerische Fischereiverband im Wasser bei Stein am Rhein westlich des Bodensees gemessen - ein Wert über 27 Grad gilt für die Tiere als tödlich.

„Laut Literatur müssten die Fische schon sterben“, sagte der Artenschutzbeauftragte des Verbandes, Samuel Gründler. Noch würden aber nur einzelne tote Fische gefunden.

Niedriger Sauerstoffgehalt im Wasser

Etwa 30 Kilo tote Fische trieben etwa am Ufer des Stuttgarter Max-Eyth-Sees. Messungen ergaben, dass aufgrund der lang anhaltenden Hitze der Sauerstoffgehalt ein für Fische kritisches Niveau unterschritten hat.

Tote Fische treiben am Ufer des Max-Eyth-Sees. | Bild: Marijan Murat (dpa)

Feuerwehrleute sprühten am Donnerstag abgepumptes Seewasser wieder in den See, um den Sauerstoffgehalt des Wassers zu erhöhen. Schilder am Ufer warnen vor giftigen Blaualgen. Diese können gesundheitliche Beschwerden wie Erbrechen, Durchfall, Atemnot oder Quaddeln hervorrufen.

Schweizer richten Kaltwasserzonen für Fische ein

Um zu überleben, sammeln sich die Fische in Kaltwasserzonen. Auf Schweizer Seite wurden zwischen Stein am Rhein und Schaffhausen in den vergangenen Wochen extra Zufluchtsorte für die Fische ausgebaggert. Damit soll ein Massensterben wie im Sommer 2003 verhindert werden. Damals kamen mindestens 50 000 Äschen um.

Noch läuft die Schifffahrt auf dem Rhein, wenn auch nur mit deutlich verringerter Ladung. Am Donnerstagnachmittag wurde am Pegel Maxau 3,77 Meter Wasserhöhe gemessen, sogar mehr als am Mittwochabend (3,63 Meter).

Doch mancherorts, wie an der Dreisam bei Freiburg, versiegt das Wasser ganz. Teils können Spaziergänger dort das Flussbett trockenen Fußes durchlaufen.

Zwei Spaziergänger laufen in Freiburg auf Steinen in der Dreisam. Durch die langanhaltende Trockenheit führt der Fluss sehr wenig Wasser. | Bild: Patrick Seeger (dpa)

Hitzefalle Auto

Wegen des hitzebedingten Niedrigwassers müssen am Mannheimer Hafen derzeit viele Passagiere die Flusskreuzfahrtschiffe verlassen. Für diese Schiffe führe der Rhein nicht genug Wasser, um Richtung Basel weiterzufahren, erläuterte Hafenmeisterin Regina Güntert.

Zur Hitzefalle kann das Auto für Mensch und Tier werden. So rückte die Polizei in Jestetten am Hochrhein (Kreis Waldshut) an, um einen Siebenjährigen aus einem verschlossenen Auto zu retten, das in der prallen Sonne auf einem Supermarkt-Parkplatz stand. Die Eltern hatten ihn im Auto gelassen, weil der Junge nicht mit zum Einkaufen wollte.

Sonne scheint auf parkende Autos. | Bild: Britta Pedersen (dpa-Zentralbild)

Kurz bevor die Beamten eine Seitenscheibe an dem Wagen einschlagen wollten, um das völlig nassgeschwitzte und dehydrierte Kind zu retten, kamen die Eltern vom Einkauf zurück und öffneten das Fahrzeug. Die Polizei prüft, ob sie gegen sie wegen Missachtens der Sorgfaltspflicht ermittelt.

Äpfel bekommen einen Sonnenbrand

Vorsicht vor Sonnenbrand heißt es die nächsten Tagen nicht nur für Menschen: Auch Äpfel können den bekommen. Zumindest rund um den Bodensee ist das aber kein großes Problem. „Die Hälfte der Apfelbäume steht unter Hagelschutznetzen - das hilft auch gegen Sonnenbrand“, erläuterte der Geschäftsführer der Obstregion Bodensee, Dietmar Bahler.

Braune Flecken, von den Landwirten als Sonnenbrand bezeichnet, zeigen sich auf Äpfeln in einer Obstbauanlage in Emmendingen. | Bild: Rolf Haid (dpa)

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es zwar erneut Schauer und Gewitter geben. Vereinzelt drohen sogar Unwetter mit Starkregen, Hagel und heftigen Sturmböen bis 85 Stundenkilometer.

Doch es bleibt schweißtreibend. Erst in etwa einer Woche erwarten Meteorologen Abkühlung: durch Atlantikluft aus dem Westen. (SK / dpa)

