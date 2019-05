Bayern machte es vor, jetzt zieht Baden-Württemberg nach: An diesem Sonntag startet in Stuttgart mit einer Auftaktveranstaltung die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren Artenschutz – „Rettet die Bienen“ in Baden-Württemberg. Initiatoren sind die Berufsimker Tobias Miltenberger und David Gerstmeier, beide zudem Geschäftsführer von „proBiene“, einem gemeinnützigen Institut für ökologische Bienenhaltung in Stuttgart.

VS-Villingen Was jeder daheim gegen das Insektensterben tun kann Das könnte Sie auch interessieren

Ihr Ziel: Die Landesregierung zu gesetzlichen Regelungen für strengen Arten-, Insekten- und Bienenschutz zu zwingen und den Pestizideinsatz auf den Feldern spürbar zu reduzieren. Unterstützt wird das Volksbegehren von einer Vielzahl von Verbänden und Organisationen, darunter die Naturschutzverbände Nabu und BUND.

Der Startschuss zur Sammlung der 10 000 Unterschriften, die nötig sind, um ein späteres Volksbegehren erst einmal zu beantragen, fällt nicht zufällig auf den Tag vor dem 2. UN-Weltbienenschutztag am 20. Mai. Die Lage sei dramatisch, sagt Miltenberger. „Die Honigbiene liegt auf der Intensivstation und kann ohne den Menschen nicht mehr überleben.

Viele Wildbienenarten sind kurz vor dem Aussterben

Über die Hälfte der Wildbienenarten sind kurz vorm Aussterben, und das betrifft auch viele andere Tier- und Pflanzengruppen.“ Für den Imker eine Entwicklung, die sofortiges Gegensteuern erfordert. „Artenvielfalt ist eine wesentliche Lebensgrundlage für uns alle und für unsere Kinder und Enkelkinder. Unsere Generation muss den Artenschutz ganz oben auf die Agenda setzen, um sich damit für eine lebenswerte Zukunft zu entscheiden.“

Gemeinsam mit den Unterschriften muss beim Innenministerium ein juristisch wasserfester Gesetzentwurf eingereicht werden, um ein Volksbegehren zu beantragen. Erst dann können die rund 770 000 Unterschriften gesammelt werden, die es braucht, damit sich der Landtag mit dem Gesetzentwurf beschäftigt. Lehnt der Landtag dann das Gesetz ab, gibt es einen Volksentscheid. An Details zum Gesetzentwurf wird noch bis in letzter Minute von Juristen getüftelt – sobald die erste Unterschrift unter dem Antrag sitzt, darf der Gesetzestext nicht mehr verändert werden.

Rheinfelden Wenn Bienen flügge sind, kommt Michaela Stratmann mit dem Kescher Das könnte Sie auch interessieren

Die exakten Forderungen legt „proBiene“ erst am Sonntag mit der Veröffentlichung des Gesetzentwurfs vor. Doch einzelne Punkte sind bereits bekannt. Zum Teil sind diese Forderungen auch im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung bereits formuliert. Doch das CDU-geführte Landwirtschaftsministerium und das grün-geführte Umweltministerium streiten seit Monaten ergebnislos über die Umsetzung, etwa über das Strategiepapier zur Verringerung des Pestizideinsatzes oder das Verbot von Pestiziden in Naturschutzgebieten. Dass in Baden-Württemberg manches, was in Bayern gefordert wurde, bereits umgesetzt ist, räumen auch die „proBiene“-Initiatoren ein. „Die Bemühungen des grünen Teils der Landesregierung sind zwar lobenswert, müssen aber gesetzlich verankert und weiter ausgebaut werden“, sagt Miltenberger.

Nach anfänglichem Zögern unterstützen mittlerweile auch Nabu und BUND die Initiative. Hauptgrund war laut Nabu-Landesvorsitzendem Johannes Enssle zunächst die Befürchtung, der vorzulegende Gesetzentwurf könnte durch ein überhastetes Nachziehen nach dem bayerischen Erfolg fehlerhaft ausfallen, was das ganze Vorhaben gefährden könnte. „Aber grundsätzlich unterstützen wird das“, sagt Enssle.

Bayern diente als hilfreiches Beispiel

Man habe genau beobachtet, was in Bayern bei den Landwirten für Ärger gesorgt habe. Auf die Vorgabe konkreter Schritte – wie etwa das Walzverbot auf Wiesen – habe man daher verzichtet. Auch bei „proBiene“ heißt es, dass man aus Bayern gelernt habe, das „Mikrohineinregieren in das Handwerk von Landwirten besser zu unterlassen“.

Die Landesregierung sieht dem Volksbegehren gelassen entgegen. „Die Herausforderung des Artenschwunds ist in den Fokus der Bevölkerung gerückt und das ist auch gut so“, teilt das Landwirtschaftsministerium von CDU-Mann Peter Hauk mit. „Fakt ist aber auch, dass Baden-Württemberg mit Blick auf seine eher kleinbäuerlichen Strukturen beim Thema Artenvielfalt sehr gut aufgestellt ist“, so Sprecherin Isabel Kling.

„Wenn in Baden-Württemberg ein Bürgerbegehren, vergleichbar mit dem in Bayern, gestartet wird, richtet sich dieses an den Landtag und ich bin mir sicher, dass es dort intensiv und sachlich geprüft wird.“ Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Verfechter direkter Demokratie und gelernter Biologielehrer, wollte indes noch keine Position beziehen. Unterschreiben werde er das Volksbegehren nicht, sagte er vor der Landespresse. „Ich gehöre ja zur Regierung und bin daher Adressat des Volksbegehrens. Es wäre komisch, wenn ich mich durch meine Unterschrift selbst zum Handeln antreiben würde.“