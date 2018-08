Es ist ein großer Erfolg für SÜDKURIER-Redakteurin Kerstin Mommsen. Beim renommierten Helmut-Schmidt-Journalistenpreis erreichte die Lokalchefin der Redaktion Friedrichshafen aus 207 Bewerbungen den dritten Platz mit ihrer Serie "Leben ohne Plastik". Den ersten Platz belegte der SWR mit der Reportage „Spiel ohne Grenzen“, die die teils ruchlosen Methoden im Welthandel offenlegt. Für das crossmediale Investigativprojekt „Paradise Papers“ um Steueroasen wurde die Süddeutsche Zeitung in Zusammenarbeit mit NDR und WDR mit dem zweiten Platz geehrt. Den dritten Platz teilte sich Mommsen mit dem NDR-Rechercheformat STRG_F für die Sendung „CFD Trading: Wer sind die YouTube-Typen, die dich reich machen wollen?“.

Achtjähriger sorgt sich um die Umwelt

Für die Serie gab Mommsens Sohn Paul den Anstoß: Der Achtjährige hatte einen Bericht im Fernsehen gesehen, der die Verschmutzung der Weltmeere durch Plastikabfall zeigte. Die Bilder erschütterten den Jungen so sehr, dass er mit seiner Familie einen Pakt schloss – sie würden in Zukunft Plastik vermeiden, wo es nur geht. Mutter Kerstin Mommsen nahm dies zum Anlass, eine Serie darüber zu schreiben. Mit ihrer Familie testete sie, wo auf Plastik verzichtet werden kann.

„In diese Serie hat Kerstin Mommsen sehr viel Leidenschaft gesteckt und sehr viel Zeit investiert, auch ihre Freizeit. Ich freue mich sehr für die Leser des SÜDKURIER, solch engagierte Kolleginnen und Kollegen an der Seite zu haben", sagt Chefredakteur Stefan Lutz. In neun Serienteilen schlüsselte Mommsen den Alltag ohne das Verpackungsmaterial auf. Von der Kosmetik über Lebensmittel und Getränke bis hin zu Kleidung, Spielzeug und Putzmitteln suchte sie nach Alternativen. Ihre Arbeit zog so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass Mommsen in mehrere Fernsehprogramme wie "Hart aber fair" in der ARD eingeladen wurde. Die Preisverleihung findet am 26. September im Hamburger Michel statt.

