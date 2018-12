"Das gehört für uns längst zur Normalität." Walter Schwaebsch, Sprecher des AfD-Kreisverbands Konstanz, winkt nur müde ab, als der SÜDKURIER ihn auf den Angriff auf den AfD-Landtagsabgeordneten Stefan Räpple anspricht.

Am Wochenende war eine Sitzbank auf das fahrende Auto des Politikers geworfen worden, als dieser nach einer Kundgebung gegen den UN-Migrationspakt in Stuttgart aufbrechen wollte. Räpple selbst und sein Fahrer blieben unverletzt, als die Windschutzscheibe zersplitterte.

Wer ist verantwortlich für den Vorfall?

Ein größeres Polizeiaufgebot hat nach Angaben der Ordnungshüter "schwerere Zusammenstöße" zwischen den etwa 75 Teilnehmern der Kundgebung und den etwa 400 Gegendemonstranten verhindert. Tatsächlich zählt der Bericht vier Verletzte durch Pfefferspray.

AfD-Landtagsabgeordneter Stefan Räpple bei der Stuttgarter Kundgebung. | Bild: Arnulf Hettrich, Imago

Unmittelbar danach kursieren mehrere Videos, die den Vorfall zeigen sollen. Räpple selbst macht auf seiner Facebook-Seite Stimmung gegen die Medien: "Wird ein gewählter Volksvertreter der AfD Opfer eines lebensgefährlichen Angriffs, ist es denen keine Zeile wert", behauptete er, obwohl zahlreiche Berichte erschienen sind.

Verantwortlich für den Vorfall machte er indirekt "Jusos, Grüne Jugend, Antifa, Gewerkschaften und weitere linke Gruppen wie die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands", die Polizei habe die "friedlich Demonstrierenden" vor dem "gewaltbereiten Mob" schützen müssen, wie er aus einem Bericht der rechtsgerichteten Zeitschrift Compact zitiert.

Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung

Inzwischen ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung: Ein 25-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen, ist nach Polizeiangaben aber wieder auf freiem Fuß.

"So etwas schockiert mich nicht", gibt sich Schwaebsch betont gelassen, um dann doch auszuholen: "Linksextremismus wird nicht nur toleriert, sondern von Gewerkschaften sogar aktiv gefördert", behauptet er dann und verweist auf Online-Plattformen wie das linke Aktivistennetzwerk Indymedia.

Schwaebsch betonte, die Partei werde sich von Übergriffen wie jüngst auf Räpple nicht beeindrucken lassen. Wohl aber werde man "entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen". Wie diese aussehen, will der Sprecher allerdings nicht sagen.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Patrick Berg spricht in einer Pressemitteilung zum Angriff auf Räpple gar von einem "Tötungsversuch". Er erwarte von Innenminister Thomas Strobl, "den Vorfall zur Chefsache zu machen".

Buch von Wolfgang Gedeon verbrannt

Der Vorfall in Stuttgart ist nicht der erste Übergriff gegen die AfD in der Region. Gerade erst war bekannt geworden, dass der in seiner eigenen Partei umstrittene Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon (AfD, fraktionslos) die Asche eines seiner vor kurzem veröffentlichen Bücher in seinem Briefkasten vorfand, zudem war ein Reifen seines Autos manipuliert worden.

Die Ermittlungen der Polizei laufen noch – auch hier wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung. Ob es einen Zusammenhang mit der Bewegung Antifa gibt, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen.

Wolfgang Gedeon | Bild: Marijan Murat

Gedeon selbst will dagegen schon ganz genau wissen, wer dahinter steckt. "SPDler" hätten sein Buch verbrannt, das sei "politisch unappetitlich", aber den "Jungs" könne er nicht böse sein. Die Reifenmanipulation sei dagegen das Werk der Antifa, die Gedeon als "rote Nazis" bezeichnet.

"Wir haben eine interne Liste solcher Vorfälle – bundesweit", sagt Schwaebsch dazu. Dem SÜDKURIER zur Verfügung stellen will er sie aber nicht. Die "zentrale Datenbank" werde "zu gegebener Zeit" veröffentlicht, kündigt er an.

Keine öffentliche Statistik zu Übergriffen auf Politiker

Derzeit prüfe die Partei, welche Anzeigen weiterverfolgt worden seien. Normalerweise verliefen die Anzeigen im Sande, meint Schwaebsch. Die Staatsanwaltschaft Konstanz registrierte Anzeigen nicht nach Parteien, sagt Sprecher Andreas Mathy dazu nur.

Eine öffentliche Statistik des Landes zu Übergriffen auf Politiker gibt es noch nicht, Straftaten gegen Politiker werden erst seit diesem Jahr erfasst. Gegen Amtsträger im Allgemeinen kam es laut Angaben des Innenministeriums seit Oktober 2015 bis Ende 2017 zu 368 Übergriffen.

In den Vorjahren hat die Polizei Angriffe gegen Politiker nur als solche ausgewiesen, wenn sie Opfer einer Straftat wurden, die explizit mit ihrem Beruf zusammenhing. Die Zahl dieser Fälle ist kontinuierlich gestiegen: von sechs Taten im Jahr 2012 auf 21 im Jahr 2017. In den meisten Fällen handelte es sich um Körperverletzungen oder Bedrohungen.