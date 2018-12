Stuttgart Strobl: «Wir krempeln mit AKK die Ärmel hoch»

Der Wettbewerb um die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Chefin hat der Partei aus Sicht von Bundesvize Thomas Strobl neuen Schwung gegeben. «Von Hamburg aus weht ein neuer Wind in die CDU hinein, wir haben viel zu tun», teilte Strobl am Freitagabend mit. «Wir krempeln gemeinsam mit AKK die Ärmel hoch und packen es an: für Deutschland und seine Menschen.»