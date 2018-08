Ein Unfall auf der Autobahn. Der Verkehr kommt vor dem Unfall zum Erliegen – auf beiden Fahrbahnseiten. Der Grund: Gaffer. Teils stehen sie in ihren Autositzen und fahren langsam an der Unfallstelle vorbei – einige mit dem Smartphone in der Hand, was auf die Unglücksstelle gerichtet ist.

Mobile Sichtschutzwände gegen Gaffer

Mit mobilen Sichtschutzwänden will Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) gegen ärgerliche Gafferstaus auf den Autobahnen vorgehen. Im Laufe eines Jahres sollen alle 15 Autobahnmeistereien im Südwesten damit ausgestattet werden.

Winfried Hermann (l.) hilft das neue Sichtschutzsystem gegen Neugierde aufzubauen. Die Sichtschutzwände sollen künftig den Blick Neugieriger auf die Unfallstelle verhindern. | Bild: Felix Kästle

In Ulm stellt Hermann am Donnerstagmittag die erste vor. Künftig sollen sie neugierigen Autofahrern den Blick auf die Unfallstelle verstellen – wovon sich Hermann einen verbesserten Verkehrsablauf und weniger Auffahrunfälle im stockenden Verkehr verspricht. (dpa)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein