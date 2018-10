Stuttgart – Die von der AfD geplante Meldeplattform für Lehrer, die sich kritisch über die Partei äußern, stößt bei Gewerkschaften und in der Politik auf scharfe Ablehnung. Landeschef Gerhard Brand vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) vergleicht die Pläne mit Nazi-Methoden: „Das erinnert mich stark an Maßnahmen, die in Deutschland vor rund 80 Jahren ergriffen wurden.“ Es sei für ihn unglaublich, dass schon Schüler zum Denunziantentum erzogen werden sollen. Brand drohte, man werde juristische Schritte einleiten, um Lehrer zu schützen.

Zuvor hatte der AfD-Landtagsabgeordnete Rainer Balzer angekündigt, in den nächsten Wochen auf der offiziellen Internetseite der Fraktion Schülern die Möglichkeit zur Meldung von Lehrern einzuräumen, die „sich abfällig über bestimmte Parteien oder auch den amerikanischen Präsidenten Donald Trump äußern“. Die Schüler könnten anonym Hinweise geben oder unter Nennung ihres Namen. Bei „begründeten Beschwerden“ werde er das „Gespräch mit den Lehrern oder der aufsichtführenden Behörde suchen“. Er habe schon bisher wiederholt Briefe und Mails von Schülern mit seriösen Hinweisen auf Verstöße gegen die Neutralitätspflicht erhalten, sagte der bildungspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion.

Eisenmann wartet ab

Die AfD bezieht sich auf den „Beutelsbacher Konsens“, bei dem 1976 im Weinort Beutelsbach im Remstal drei Prinzipien für den Politikunterricht festgelegt wurden (siehe „Von wegen Neutralität“). Die Alternative für Deutschland befasse sich dabei zunächst primär mit Vorwürfen, die gegen die AfD gerichtet sind. „Die vorliegenden Beschwerden von Schülern und Eltern lassen vermuten, dass in möglicherweise unbedachtem Überschwang die parteipolitische Neutralität im Unterricht verloren geht.“

Mitte September hatte die Hamburger AfD ihre Meldeplattform „Neutrale Schule“ gestartet. „Ernstzunehmende und scherzhafte Beiträge halten sich etwa die Waage“, erklärte Fraktionschef Alexander Wolf nach Sichtung von mehreren hundert Hinweisen. Ein Sprecher sagte aber auf Anfrage, genaue Zahlen zu Fällen von Einflussnahmen von Lehrern gegen die AfD könnten noch nicht genannt werden. Mehrere Landesverbände der rechtspopulistischen Partei wollen nachziehen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann kritisierte die Ankündigung der AfD-Fraktion scharf, eine digitale Meldeplattform gegen Lehrkräfte einzurichten, die sich etwa kritisch über die AfD äußern. „Jetzt wird sozusagen offenes Denunziantentum organisiert“, sagte er. „Das sind alles Bausteine ins Totalitäre.“ Das müsse man sehr ernst nehmen und sich überlegen, wie man sich dagegen aufstelle, sagte er.

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will die Entwicklung im Südwesten im Auge behalten. Eventuelle Rechtsverstöße könnten erst nach Freischaltung des Portals beurteilt werden. Es gehe um die Abwägung von Datenschutz und politischer Meinungsfreiheit, erläuterte eine Sprecherin. „Man kann es erst bewerten, wenn es da ist.“

Für den SPD-Abgeordnete Stefan Fulst-Blei „outet sich die AfD mit ihrer Meldeplattform gegen Lehrkräfte als autokratische Spitzelpartei“. In den Schulen gebe es aber keinen Platz für Denunziation.

Müssen Lehrer neutral sein? Die Landeszentrale für politische Bildung weist im Zuge der Debatte über die Meldeplattform auf den seit 1976 geltenden „Beutelsbacher Konsens“ hin. Dieser verpflichte Lehrkräfte, Schüler nicht zu indoktrinieren – aber nicht zur Wertneutralität. Der Beutelsbacher Konsens sei bis heute geltender Standard für den politisch-historischen Unterricht an allen Schulen und werde auch außerhalb Deutschlands in vielen Ländern beachtet. Seine Grundbestandteile sind ein Indoktrinationsverbot, ein Gebot, politisch Kontroverses auch kontrovers darzustellen, und Schüler dazu zu befähigen, politische Themen eigenständig bewerten zu können.

