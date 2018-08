von Heike strate

Unglaublich, aber wahr: Die zweijährige Mame Kany Sall ist das 60. Kind aus dem Senegal, dem durch die Aktion Kinderherzen eine lebensrettende Herzoperation in Deutschland ermöglicht wurde. „60 Kinder – das sind hierzulande rund zwei bis drei Schulklassen voll. Doch ohne die Spendenbereitschaft der SÜDKURIER-Leser wäre das niemals möglich geworden“, so Christa Fritschi, die seit 1999 die Aktion Kinderherzen organisiert. Sie koordiniert die Kontakte zwischen den Ärzten in Deutschland und dem Senegal, verwaltet die Spendengelder und nimmt letztendlich auch noch die Kinder nach deren Klinikaufenthalt mitsamt Begleitperson so lange bei sich zu Hause auf, bis die Mediziner dann grünes Licht für die Heimreise geben.

Dramatische Krankengeschichten

60 Kinder, das bedeutet für Christa Fritschi und die behandelnden Ärzte in der Kinderkardiologie Tübingen oder, je nach Alter des Kindes, im Herzzentrum Konstanz 60 dramatische Krankengeschichten. Denn die jungen Patienten sind immer dem Tode geweiht, da ihre Behandlung im Senegal aufgrund fehlender Medizintechnik nicht möglich ist. „Vor allem 2017 mussten wir uns große Sorgen machen“, erinnert sich Christa Fritschi. „Die Behandlungsverläufe waren durchweg schwierig, weil es jedes Mal unvorhersehbare Komplikationen gab. Entsprechend war schon Mitte des Jahres die Spendenkasse leer. Bereits geplante Operationen für schwer herzkranke Kinder hätten abgesagt werden müssen“, so Fritschi. „Doch die Leser dieser Zeitung ließen mich nicht im Stich: Meine Bitte um dringende finanzielle Unterstützung wurde erhört, wofür ich unendlich dankbar bin. Entsprechend konnten wir seit Oktober 2017 tatsächlich fünf weiteren Herzkindern helfen.“

Und wird sie weitermachen? „Oh ja, vorausgesetzt, dass unsere Kasse nun möglichst rasch wieder aufgefüllt wird. Für ein weiteres Kind, das wir Ende August erwarten, sollte es noch reichen. Ab dann hoffe ich einfach auf weitere Spenden – denn Herzkinder gibt es nach wie vor mehr als genug.“

Das Spendenkonto Wer die Aktionen unterstützen will: Sonderkonto Kinderherzen, Volksbank Überlingen, IBAN: DE76 6906 1800 0048 2017 17, BIC: GENODE61UBE Weitere Infos über die Aktion Kinderherzen gibt es direkt bei Christa Fritschi, Hauptstr.15, 78359 Orsingen, Tel.07774/920103, eMail ch.fritschi@gmx.de. Für die Ausstellung von Spendenbescheinigungen ist die vollständige Adresse des Spenders notwendig. ..........

