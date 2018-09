Staufen vor 2 Stunden

Abschlussbericht zum Staufener Missbrauchsfall: Behörden räumen Fehler ein

Schwerster Missbrauch eines kleinen Jungen in Staufen bei Freiburg blieb trotz Warnungen lange unentdeckt. In dem grausamen Fall haben die beteiligten Behörden in einem am Donnerstag vorgestellten Abschlussbericht nun Fehler und Versäumnisse eingeräumt.