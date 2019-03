Stuttgart vor 1 Stunde

Abgelehntes Volksbegehren für kostenlose Kitas kommt vor Gericht

Der Streit zwischen der oppositionellen SPD und der grün-schwarzen Landesregierung über ein Volksbegehren für kostenlose Kitas landet vor dem Verfassungsgericht. SPD-Landeschef Andreas Stoch kündigte am Montag in Stuttgart eine entsprechende Klage an.