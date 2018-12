Konstanz – Nicolo M. war nicht gerade zimperlich, wenn es ums Geschäft ging. "Wenn er getrunken hat, war es schon schlimm, unangenehm", sagte kürzlich ein Zeuge vor Gericht über den Angeklagten aus. Und auch die Staatsanwaltschaft zeichnet im sogenannten Mafia-Prozess in Konstanz das Bild eines Mannes, der nicht nur kiloweise Marihuana gehandelt haben soll. In der Anklage geht es auch um gefährliche Körperverletzung, um Brandstiftung, Verstoß gegen das Waffengesetz und um versuchten Mord. Eine ganze Latte von Taten also, zu denen M., einer der sechs Hauptangeklagten vor dem Landgericht bislang nicht Stellung nehmen will.

Seit Beginn des Mammut-Prozesses vor nahezu zwei Monaten sitzt der 49-Jährige, beraten von seinen beiden Anwälten, ruhig da: die Arme meist über dem Bauch verschränkt, gelegentlich mit geschlossenen Augen. Nur selten schaut er zu seinem Sohn, zwei Tische weiter, hinüber. Auch der wurde angeklagt, wenngleich die Vorwürfe gegen den Junior nicht so schwer wiegen: Bei ihm geht es um Drogenhandel und unerlaubten Waffenbesitz. Wenn der Vater einnickt, wird die Sitzung schon mal für einige Minuten unterbrochen. Dann ist Zeit für eine Zigarette, für die Einnahme von Pillen und für ein paar Worte unter Anwälten.

Der Gesundheitszustand des Angeklagten Nicolo M. zieht sich seit dem ersten Tag wie ein roter Faden durch das Prozessgeschehen. Laut seinem Rechtsanwalt Bernd Behnke, der im NSU-Prozess in der Rolle eines Nebenklägers auftrat, kann M. der Verhandlung nur bedingt folgen. Schuld daran seien zu harte Bedingungen in der Untersuchungshaft, in der er seit Juni 2017 sitzt, und der angeschlagene Gesundheitszustand seines Mandanten – mit Schwindel, einem Leberleiden und der Einnahme von 808 Tabletten innerhalb eines Monats, deren Wirkung jenem völlig schleierhaft sei, so Behnke.

Das sieht ein amtlich bestellter Psychiater, der für das Gericht den Angeklagten über die volle Prozess-Distanz hinweg begutachten soll, indes ganz anders. Der Angeklagte sei verhandlungsfähig, gab er schon frühzeitig zu Protokoll, nachdem zuvor zwei Anstaltsärzte teilweise ähnliches diagnostiziert hatten. Der Angeklagte habe "gezeigt, dass er dem Geschehen folgen kann". Und Oberstaatsanwalt Joachim Speiermann ergänzt: Aus seiner Sicht genieße der Angeklagte in der Vollzugsanstalt Ravensburg eine gute medizinische Behandlung "die teilweise kein gesetzlicher Versicherter" habe. An M.'s Anwalt gerichtet, schob er jüngst nach: "Vielleicht wirken Sie auf ihren Mandanten ein, dass er weniger raucht und mal am Gefängnissport teilnimmt."

Ist die Praxis in der Untersuchungshaft also unverhältnismäßig? Darf ein Angeklagter wie M. seinen Hausarzt hinzuziehen, weil das Vertrauen zum Anstaltsarzt nicht gegeben sei? Die Verteidigung Nicolo M.'s beantwortet diese Fragen mit einem klaren Ja. Sie scheint fest gewillt, die Gesundheit ihres Mandanten auch weiterhin vor Gericht in die Waagschale zu werfen. Und so fordern beide Anwälte, dass ihrem Mandanten alle Vollzugsakten der Haftanstalten, in denen er bisher untergebracht war, vorgelegt werden. Außerdem sei ihm ein Hausarzt eigener Wahl zu stellen, für dessen Kosten er selbst aufkommen werde. "Sie sind die Herren des Verfahrens", erklärte Verteidiger Behnke an die Adresse des Gerichts. Doch das Gericht könnte das ganz anders sehen, den Schluss lassen jedenfalls Andeutungen des Vorsitzenden Arno Hornstein in der jüngsten Sitzung zu: Forderungen wie diese seien an die Haftanstalten zu stellen. Eine Entscheidung könnte morgen fallen.