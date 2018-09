Mehr als 15 Jahre nach der Entführung und Ermordung einer Reinigungsfrau in Bad Krozingen bei Freiburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 54 Jahre alte Deutsche aus der Umgebung von Freiburg habe die Tat gestanden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in Freiburg mit.

Körperspuren stimmten mit der DNA überein

Der Mann sei nicht vorbestraft. Gegen ihn sei Haftbefehl erlassen worden. Die Ermittler seien Anfang Juli dieses Jahres nach dem Hinweis eines Bekannten des Mannes erneut aktiv geworden. Nach der Tat gefundene Körperspuren stimmten mit der DNA des Mannes überein.

Die 57 Jahre alte Frau, die aus Karlsruhe stammte, war am 17. Januar 2003 in Bad Krozingen entführt worden. Im März 2003 war sie einige Kilometer entfernt in einem Waldstück bei Ehrenkirchen erstochen gefunden worden. Es handele sich nicht um ein Sexualdelikt. Der Verdächtige habe Angaben zum Motiv gemacht. Mehr wollten die Ermittler dazu aber nicht sagen.

Eine Verbindung zwischen dem Opfer und dem nun Festgenommenen habe damals durch einen gemeinsamen Bekannten bestanden. Um ein Zufallsopfer handle es sich bei der Frau nicht.

(dpa)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein