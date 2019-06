AfD-Landeschef Bernd Gögel hat seine Partei vor dem Hintergrund heftiger Zerwürfnisse im Landesvorstand zur Geschlossenheit aufgerufen. Man brauche keine «Alleinunterhalter, die uns spalten», sagte Gögel am Samstag zum Auftakt des Landesparteitags in Pforzheim. Es gehe bei dem eskalierenden Konflikt im Vorstand nicht um die Auseinandersetzung über den politischen Kurs, sondern um ein erschüttertes Vertrauen in die Amtsführung eines Vorstandsmitgliedes. Man könne den Disput «in gewohnter Manier» mit Abwahlanträgen lösen. Er würde sich aber wünschen, dass der Parteitag die eigentliche Aufgabe in den Fokus rücke, etwa die Wahl von Konventsdelegierten. Alle müssten nun lernen, im Interesse der Mannschaft zu handeln. Nur Zusammenarbeit sei der Garant für Erfolg. Gögel sagte, er sei bereit für eine Zusammenarbeit ohne Vorbedingungen und Vorbelastungen.