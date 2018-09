Attacke aus heiterem Himmel, die für 13 Menschen im Krankenhaus endete: Die Hornissen hätten die Besucher des Wein-Wander-Tags in Weingarten am Sonntagnachmittag ohne erkennbaren Grund attackiert. Es sei aber niemand in Lebensgefahr, Kinder wurden nicht verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Außerdem wurde ein Fachmann für Hornissen hinzugerufen, um ein Umsetzen des Nestes zu prüfen.

(dpa)

