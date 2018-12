Stuttgart Flughafen ausgespäht: Sicherheitsvorkehrungen bleiben erhöht

Nach Ausspähversuchen bleiben die Sicherheitsvorkehrungen der Polizei an den Flughäfen in Baden-Württemberg verschärft. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Stuttgart am Freitagmorgen mitteilte, seien am Stuttgarter Airport weiterhin Polizisten mit Maschinenpistolen und Schutzwesten unterwegs.