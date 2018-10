Der Ablauf ist ebenso typisch wie grausam: Eine junge Frau besucht mit einer Freundin eine Freiburger Diskothek. Sie wird von einem jungen Mann angesprochen, zum Drink eingeladen. Offenbar verlassen sie gemeinsam den Club. Kurz darauf wird die 18-Jährige in ein Gebüsch gezerrt, der Unbekannte vergeht sich an ihr, schließlich kommen sogar noch mindestens sieben weitere Männer dazu.

Acht Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Einer ihrer Peiniger ist selbst erst 19 Jahre alt – und stammt aus Syrien. Seine DNA hat ihn verraten. Der junge Mann war bereits in einer DNA-Datenbank registriert. Warum, will die zuständige Freiburger Staatsanwaltschaft derzeit nicht sagen. Die Ermittlungen und "verdeckten Maßnahmen", wie es in dem gemeinsamen Bericht von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt, führten schnell zur Festnahme weiterer sieben Tatverdächtiger – unter anderem in einer Freiburger Flüchtlingsunterkunft.

Die Tatverdächtigen sind demnach zwischen 19 und 29 Jahre alt, sechs davon Syrer, aber auch ein 25-jähriger Deutscher sitzen derzeit wegen des dringenden Verdachts der Vergewaltigung in Untersuchungshaft. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich zusätzliche Männer an der jungen Frau vergingen, heißt es in dem Bericht weiter.

Zahl der Tatverdächtigen noch unklar

"Das ist ein sehr dynamisches Geschehen", sagt die zuständige Staatsanwältin Martina Wilke dem SÜDKURIER über die bisherigen Ermittlungen – immer neue Tatverdächtige seien hinzugekommen. "Die Ermittlungen laufen noch auf Hochtouren." Ob und wie viele weitere Männer sich möglicherweise an der Tat beteiligt haben, könne sie deshalb nicht sagen.

Erste Zeugen hat die Polizei nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits vernommen, dennoch hofft man auf weitere Hinweise, "um die fehlenden Mosaiksteinchen zu finden", sagt Wilke. Dass sich die Behörde dennoch bedeckt hält, hat seine Gründe: "Unser oberstes Interesse ist es, den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden", betonte die Staatsanwältin deshalb. Inzwischen arbeitet eine 13-köpfige Ermittlergruppe der Freiburger Polizei an dem Fall.

Ob das Opfer psychologische Betreuung bekommt, konnte die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Doch die junge Frau hat selbst Anzeige erstattet. Ob das Getränk, zu dem sie eingeladen wurde, mit Drogen versetzt war, ist nicht bekannt. Auch warum sie an dem Abend Mitte Oktober die Diskothek gemeinsam mit dem Fremden verlassen hat, bleibt offen – ob sie vielleicht nur kurz frische Luft schnappen und dann wieder weiter tanzen wollte oder sich einfach mit dem jungen Mann unterhalten wollte? "Wir sind noch dabei, den genauen Ablauf des Abends zu rekonstruieren", so Wilke.

Fall weckt böse Erinnerungen

Der Fall erinnert an Maria L. Die damals 20-jährige Medizinstudentin war im Oktober 2016 auf dem Heimweg von einer Studentenfeier von einem afghanischen Flüchtling vergewaltigt und an der Dreisam ermordet worden. Der mindestens 21-jährige Mann wurde mit lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung bestraft. Der Afghane war bereits vorbestraft: Er hatte zuvor in Griechenland eine junge Frau von einer Klippe auf Korfu gestoßen und sie dabei schwer verletzt.

Wenige Wochen später wurde im Landkreis Emmendingen eine Joggerin, die 27-jährige Carolin G. von einem damals 40-jährigen rumänischen Lkw-Fahrer vergewaltigt und ermordet. Auch er soll sich zuvor an einer anderen Frau – eine französische Austauschstudentin – vergangen und sie getötet haben.

Die nun ermittelte Vergewaltigung in Freiburg dürfte die nach dem Fall Maria L. entbrannte Debatte um straffällige Flüchtlinge erneut befeuern. Doch diesmal ist auch ein Deutscher dringend tatverdächtig.

