Diese Fahrt könnte für einen 19-jährigen Schweizer schwere Folgen haben. Wie die Stadtpolizei am Donnerstag berichtete, fuhr der Lehrling mit seinem Auto nahe einem Bahnhof in Winterthur 151 Kilometer pro Stunde. Erlaubt ist dort aber nur Tempo 60. Der Autofahrer wurde kurze Zeit nach der Raserei am Mittwochabend festgenommen.

Der Teenager musste seinen Führerschein auf Probe, den er im Sommer 2018 erworben hatte, auf der Stelle abgeben. Die Polizei eröffnete ein Verfahren gegen den Schweizer.

Aufgrund zahlreicher tödlicher Unfälle hat die Schweiz schon vor vielen Jahren die Strafen für zu schnelles Fahren drastisch verschärft. Selbst geringfügiges Überschreiten des Tempolimits wird teuer. Innerorts gilt jeder Fahrer, der 50 Stundenkilometer schneller fährt als erlaubt, als Straftäter, dem mindestens ein Jahr Haft drohen. (dpa)