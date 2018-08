Im Fall des im Darknet zum sexuellen Missbrauch verkauften Jungen aus dem badischen Staufen ist die Mutter des Kinds zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Ihr Lebensgefährte erhielt am Dienstag vor dem Landgericht Freiburg zwölf Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung. Mit den beiden Urteilen endete die juristische Aufarbeitung der Tatserie.

Schmerzensgeld für beide Opfer

Das Gericht blieb mit dem Strafmaß etwas unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Diese hatte für die Mutter 14 Jahre und sechs Monate Haft und für den einschlägig wegen Pädophilie vorbestraften Lebensgefährten 13 Jahre und sechs Monate Haft und Sicherungsverwahrung gefordert.

Das kürzlich zehn Jahre alt gewordene Kind lebt inzwischen unter staatlicher Obhut. Nach Angaben seiner Rechtsanwältin geht es dem Jungen „den Umständen entsprechend gut“.

Die beiden Verurteilten sollen 42.500 Euro Schmerzensgeld an den Jungen sowie an ein weiteres Opfer, ein kleines Mädchen, zahlen.

Wie haben die Angeklagten auf das Urteil reagiert?

Christian L . lässt nach der Urteilsverkündung seinen Blick durch den Saal schweifen, ein Lächeln umspielt seine Lippen - fast, als wäre er stolz auf das Urteil.

Er trägt wieder seinen Rosenkranz über dem offenen schwarzen Hemd, unter dem er ein blaues T-Shirt trägt. Er kaut Kaugummi.

Richter Stefan Bürgelin verliest die Urteilsbegründung und beschreibt noch einmal detailliert die Tatvorwürfe. Währenddessen flüstert Christian L. immer wieder mit seiner Verteidigerin Martina Nägele.

Berrin T. hat ihre Haare zu einem Seitenscheitel gekämmt, die Haare sind zum Teil nachgewachsen. Sie blickt vor sich auf den Tisch, kaut auf ihrer Unterlippe.

Der zuständige Chefermittler der Kripo sitzt heute ebenso im Zuschauerraum, wie die mutmaßliche Halbschwester von Christian L..

So läuft die Urteilsbegründung

Richter Bürgelin las gegen 10:30 Uhr noch immer die Urteilsbegründung. Er ging durch jeden einzelnen Tatvorwurf, beschrieb noch einmal genau, wie der Junge missbraucht wurde.

Menschen verlassen immer wieder den Saal, oder blicken zu Boden, schütteln den Kopf, halten die Hand vor den Mund.

Währenddessen reibt sich die mutmaßliche Halbschwester L.'s über die Augen, blickt zu Boden.

So begann der Tag der Urteilsverkündung

Vor dem Gerichtsgebäude in Freiburg hatten schon früh am Morgen Kamerateams auf den Beginn der Urteilsverkündung gewartet.

Wie bereits zum Prozessauftakt im Juni, hatten sich auch heute wieder Menschen zu einer Mahnwache zusammengeschlossen.

Im Gerichtssaal füllten sich die Zuschauerplätze. Mit Spannung wurde das Urteil gegen die beiden Hauptangeklagten erwartet.

Zahlreiche Kamerateams und Fotografen wartetn darauf, dass die beiden Angeklagten in den Gerichtssaal geführt werden.

Das Interesse an der Urteilsverkündigung war riesengroß. Nur noch wenige Zuschauerplätze waren frei. Und auch Vertreter der Presse sind zahlreich erschienen.

Welches Urteil erwarten die Besucher? Wir haben mit einer Zuschauerin vor der Urteilesverkündung gesprochen:

Der Hintergrund

Die Verbrechen lösten bundesweit Entsetzen aus, weil der heute Zehnjährige nicht nur von seiner 48 Jahre alten Mutter und ihrem 39-jährigen, einschlägig vorbestraften Partner mehr als zwei Jahre vergewaltigt und misshandelt wurde.

Das Paar aus Staufen bei Freiburg bot das Kind laut Anklage auch im Internet an und verkaufte es an Freier aus dem In- und Ausland. Die aktive Beteiligung der Frau bei den Straftaten an ihrem eigenen Kind gilt als ungewöhnlich.

Diese Strafen forderte die Staatsanwältin

Staatsanwältin Nikola Novak forderte für Christian L. 13,5 Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung, für Berrin T. sogar 14,5 Jahre, weil sie sich weitaus weniger kooperativ zeigte als ihr Partner. Sicherungsverwahrung erachtet Novak bei der Frau nicht für notwendig, auch, weil die Mutter nicht einschlägig vorbestraft ist.

