Vor 1000 Jahren wurde der erste Grundstein für das Basler Münster gesetzt. Schon damals nutzten die Baumeister den hellroten Buntsandstein, der das Gotteshaus bis heute prägt.

Ältester Teil des Gebäudes: Die hellen Steine und der rote Bogen stammen vom Gründungsbau um 1019. Die Reiterfigur zeigt den heiligen Georg mit dem Drachen. | Bild: Birgit Holzer/Uli Fricker

Basel feiert den runden Geburtstag seines Wahrzeichens mit einem großen Programm. Der Hauptakteur ist das Münster selbst. Dank guter Pflege durch die evangelisch-reformierte Kirche (seit der Reformation 1529) wirkt es äußerst vital. 1000 Jahre sieht man dem Bau nicht an. Auch den größten Einschnitt in seiner Geschichte – Bildersturm und Altarzerstörung durch radikale Protestanten – hat das Gotteshaus gut weggesteckt. Auf der Kappe des Münsterhügels über dem Rhein bildet es den Mittelpunkt der quirligen und industriereichen Großstadt.

Witziges Detail am Gestühl: Oben die Sitzfläche, unten ein nerviger Bläser. | Bild: Birgit Holzer/Uli Fricker

Der Dom ist eng mit der deutschen und badischen Geschichte verknüpft. Im Beisein des deutschen Kaisers Heinrich und seiner Frau Kunigunde wurde im Oktober 1019 der Grundstein für das Heinrichsmünster gelegt. Das Paar ist bis heute verewigt an der Westfassade.

Mehrere Male sind die Stifter verewigt: Kaiser Heinrich (rechts) mit seiner Frau Kunigunde. | Bild: Birgit Holzer/Uli Fricker

Schon zuvor stand hier eine Kirche – sie war angeregt worden von Bischof Haito (+836), der zugleich Abt auf der Reichenau war. Dass Äbte der Reichenau zum Bischof einer Metropole berufen wurden, war damals üblich. Der alemannische Raum wurde im hohen Mittelalter als geschlossene und eigene Welt wahrgenommen. Erst zur Zeit der der Reformation begannen die Eidgenossen, eigene Wege zu gehen. Basel schloss sich 1501 der Confoederatio Helvetica (CH) an. Bis dahin war es eine Stadt eigenen Rechts mit einem Bischof als Stadtherrn.

Kühn, alt, stabil: Die Turmfassade des Basler Münsters. | Bild: Birgit Holzer/Uli Fricker

Kulturell gesehen ist das Münster weder schweizerisch noch deutsch. Es gehörte zum oberrheinischen Kulturraum. Vorbilder für das Basler Münster waren das Straßburger Münster sowie die Bürgerkirche in Freiburg (heute Freiburger Münster). Wer das Basler Gotteshaus betritt, entdeckt im Hauptschiff, in den Kapellen und in der Krypta zahlreiche Parallelen zu den oberrheinischen größeren Schwestern.

Einzelbesucher müssen drunten bleiben: Der südliche der beiden Türme kann bestiegen werden – wenn man nicht gerade alleine unterwegs ist. Die Kirchengemeinde fürchtet Suizidfälle. | Bild: Birgit Holzer/Uli Fricker