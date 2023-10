Sony hat seiner Headset-Reihe ein weiteres Model hinzugefügt. Mit dem Inzone H5 bringt der japanische Technik-Riese laut Gameswelt eine preiswerte "Mittelklasse-Alternative" zur hochwertigen H9- und H7-Reihe auf den Markt. Der Hersteller kündigt derweil auch für sein H5-Modell das bewährte Klangerlebnis nach dem Spatial-Sound-Prinzip an. Was das bedeutet und was das neue Headset von Sony sonst verspricht, lesen Sie hier.

Inzone H5: Gegner orten mit Spatial Sound - was verspricht das Klangerlebnis?

Der sogenannte Spatial Sound, zu Deutsch etwa räumlicher Klang oder auch 3D-Audio, verspricht ein besonderes Klangerlebnis. So soll die Akustik im 360 Grad Vollwinkel erlebbar werden und daher gerade für Freunde des gediegenen Ego-Shooter-Gamings unentbehrlich sein. Schließlich können sich die Gegner so besonders gut orten lassen.

Das Klangfeld soll sich dabei laut notebookcheck.com mit der PC-Software Inzone Hub den eigenen Vorlieben nach anpassen lassen. Gameswelt bemängelt hingegen, dass gerade in den oberen Bereichen der Höhen als auch bei den Bässen das H5-Modell ein Stück flacher und weniger ausdefiniert sein soll als das H9-Modell. Für den doppelten Preis, den das Premium-H9-Headset von Sony kostet, sei das H5-Modell aber dennoch angenehm "hochwertig ausgesteuert", so das Gaming-Magazin weiter.

Inzone H5: Nylon Material verspricht Komfort auch bei langen Zocker-Nächten

Für einen angenehmen Tragekomfort des H5-Modells auch bei längeren Zocker-Nächten könnten seine Ohrpolster aus Nylon-Material sorgen. Das Headset der Sony-Novität wiegt zudem nur 260 Gramm, was für ein ordentliches Bügelkopfhörer-Headset eher ein Leichtgewicht darstellt.

Anders als die eingebaute aktive Geräuschunterdrückung im H9-Modell und der ebenfalls vorhandenen Bluetooth-Verbindung, kann der kleine Bruder "nur" mit einer Rauschunterdrückung sowie einem 2,4-GHz-Dongle für den kabellosen Betrieb aufwarten, wie computerbase.de schreibt.

Inzone H5: Ladefrei durch die Nacht

Neben der drahtlosen Nutzung könnten Gamer auch ihre Freude an der langen Akkulaufzeit des Inzone H5-Modells haben, das bei einer Ladezeit von nur 10 Minuten eine dreistündige Spielzeit erlauben soll und daher alles andere als schwach zu nennen ist. Die Nutzbarkeit ist derweil auch beim Laden gegeben, wie Gameswelt berichtet. Ist der Akku vollgeladen, soll er sich ganze 28 Stunden halten können. Der langen Gaming-Session steht also auch mit dem H5-Modell nichts im Weg.

Release und Preis: Wieviel kostet das Inzone H5?

Angesichts des Preises von rund 150 Euro (etwa die Hälfte des Verkaufspreises des H9-Modells von Sony) kann das H5 logischerweise in vielen Belangen nur den Vergleich mit dem großen Bruder scheuen. Material-Qualität, Tragekomfort und Klangqualität brauchen sich aber dennoch nicht verstecken und liegen in "ähnlicher Reichweite", so Gameswelt. Im Sony-Online-Shop ist das Inzone H5 ab Oktober 2023 erhältlich und lieferbar.

