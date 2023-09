ChatGPT ist seit Erscheinen der ersten Version vor ein paar Monaten in aller Munde. Nun soll aus dem Chatbot mehr werden. ChatGPT soll bald nämlich ein weiteres Update bekommen und sehen, hören und sprechen können, wie das Unternehmen OpenAI, das den Chatbot erstellt hat, am Montag, den 25. September, bekannt gab. Was bedeutet dieser Fortschritt für uns?

Kann ChatGPT sehen und sprechen?

Dass Geräte uns antworten, ist eigentlich nichts Neues: Sprachassistenten wie Alexa von Amazon oder Siri von Apple interagieren schon seit Jahren durch Worte mit ihren Besitzern. ChatGPT bietet aber mehr Leistung: Es schreibt in Sekunden zusammenhängende Texte, Computercodes, erstellt Reise- oder Essenspläne, produziert Fotos oder Videos. Nun soll es das alles auch "auf menschliche Weise" können, nämlich indem es zuhört und antwortet.

Sind die neuen Funktionen von ChatGPT nützlich?

Die neuen Sprach- und Bildfunktionen sollen die Interaktion mit ChatGPT für Nutzer intuitiver machen. Laut OpenAI soll ChatGPT beispielsweise bei den Hausaufgaben der Kinder helfen können, indem man ein Foto der Aufgabe macht. ChatGPT soll dann die Lösung mit dazugehörigem Lösungsweg bieten. Auch wenn man gerade nicht weiß, was man kochen soll, kann man einfach ein Foto vom Kühlschrank machen. Die Künstliche Intelligenz (KI) soll dann ein Rezept ausspucken und die Anleitung vorgeben.

Aber eben auch Sprechen soll in Zukunft mit ChatGPT möglich sein, zum Beispiel indem man der Künstlichen Intelligenz unterwegs schnell mal eine Frage stellt oder ChatGPT bittet, sich eine Gute-Nacht-Geschichte über einen Igel auszudenken.

Die Neuerungen werden Schritt für Schritt und in den kommenden zwei Wochen erstmal nur für zahlende Plus- und Enterprise-Kunden verfügbar sein. Das Ziel ist es aber laut OpenAI, das Update in Zukunft allen Nutzern zur Verfügung stellen zu können. Wer sich unter diesen Funktionen nichts vorstellen kann und sich unsicher ist, für den bietet OpenAI auf der Website die Möglichkeit, sich Beispiele von Rezepten, Hochzeitsreden und vielem mehr anzusehen oder – besser gesagt – anzuhören.