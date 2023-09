Die Veröffentlichung des iPhone 14 ist ein Jahr her und im Netz wurde seit Monaten fleißig über den Nachfolger iPhone 15 spekuliert und berichtet. Wir haben zusammengefasst, was bislang über die neue Modell-Reihe bekannt ist, wie tief Kunden diesmal voraussichtlich in die Tasche greifen müssen, um das neuste Apple-Flaggschiff ihr Eigen nennen zu dürfen und welche Infos im Netz kursieren.

Das Gros der Gerüchte zum iPhone 15 stammen aus Fernost, wo die meisten Fabriken für Apples Produktion stehen. Sicher sind allerdings schon zahlreiche neue Features, die Apple für 2023 angekündigt hat.

Dieser Artikel entstand zunächst vor der Apple Keynote am 12. September. Einige Neuerungen aus diesem Artikel haben sich bestätigt, andere wiederum nicht. Wir haben die entsprechenden Passagen gekennzeichnet, bei denen es sich lediglich um Gerüchte handelte.

iPhone 15 Release: Wann kommt die neue iPhone-Generation von Apple?

Das genaue Erscheinungsdatum des neuen iPhone 15 ist jetzt kein Geheimnis mehr. Apple hat offiziell bekannt gegeben, dass die neuen iPhone 15-Modelle ab dem 22. September im Handel erhältlich sein werden. Vorbestellungen sind bereits seit dem 15. September möglich. Wie Apple verkündete, wird bei der Keynote am 12. September um 19 Uhr MESZ unter dem Motto "Wonderlust" (zu dt. Sehnsucht nach Wunder) die neue iPhone 15-Reihe vorgestellt werden. Weitere Produkte könnten folgen. Die Keynote wurde von uns in einem Live-Ticker begleitet, den Sie nachlesen können.

Die neuen Modelle kommen in vier Varianten: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Sie verfügen über zahlreiche Upgrades, darunter USB-C-Anschlüsse und einen neuen Action Button anstelle des Mute-Switches.

Erste wichtige Infos über die neuste Smartphone-Generation aus Cupertino kamen im Juni 2023. Damals stand die jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC) an, auf der Apple traditionell einige Neuerungen mit der Öffentlichkeit teilte. Auch die neusten iOS-Versionen waren Thema, sowie neue Produkte.

iPhone 15 und iPhone 15 Pro Preis: So teuer könnte die neue Reihe werden

Die Preise für die neuen iPhone 15-Modelle sind nun nach der Apple-Keynote bekannt. Das iPhone 15 startet bei 949 Euro, das iPhone 15 Plus bei 1.099 Euro, das iPhone 15 Pro bei 1.199 Euro und das iPhone 15 Pro Max bei 1.449 Euro.

Interessanterweise zeigt eine inflationsbereinigte Analyse, dass das iPhone 15 fast so erschwinglich sein könnte wie das erste iPhone aus dem Jahr 2007. Wenn man die Inflation berücksichtigt, könnte das iPhone 15 Pro Max trotz einer erwarteten Preiserhöhung von 100 US-Dollar sogar günstiger sein als viele seiner Vorgängermodelle. Dies hatte das Portal perfectrec.com in einer Berechnung festgestellt.

iPhone 15 und iPhone 15 Pro: Farben, Ausstattung und Design

Hand in Hand mit der neuen Generation geht die Hardware und das Design. Die neuen iPhones werden in verschiedenen Farben erhältlich sein. Das iPhone 15 Pro und Pro Max werden in den Farben Titan Natur, Titan Blau, Titan Weiß sowie Titan Schwarz angeboten. Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus werden in den Farben Blau, Rosé, Gelb, Grün sowie Schwarz erhältlich sein.

Die neuen Modelle werden auch in verschiedenen Speicherausstattungen erhältlich sein. Das iPhone 15 (Plus) wird es mit 128, 256 sowie 512 Gigabyte Gerätespeicher zu kaufen geben. Das reguläre iPhone Pro ist mit 128, 256, 512 Gigabyte sowie 1 Terabyte erhältlich, das Pro Max verzichtet auf die Einstiegsvariante mit 128 Gigabyte und startet direkt mit 256 Gigabyte.

Alle vier Modelle des iPhone 15 sind zudem mit dem brandneuen A16 Bionic Chip ausgestattet, der auf einem 5-nm-Prozess basiert. Dieser Chip verfügt über einen 6-Kern-CPU, 4-Kern-GPU und einen 16-Kern-Neural-Engine, der für maschinelles Lernen optimiert ist. Die CPU ist etwa 20% schneller als der vorherige A15 Bionic Chip, während die GPU einen Leistungssprung von etwa 25% verzeichnet. Der Neural Engine ist speziell für Aufgaben wie Gesichtserkennung, Sprachverarbeitung und Augmented Reality optimiert und bietet eine 2x schnellere Leistung im Vergleich zu seinem Vorgänger.

Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus verfügen über 6 GB RAM, was eine flüssige Multitasking-Erfahrung ermöglicht. Sie sind ideal für alltägliche Aufgaben wie Surfen im Internet, Social Media, und sogar für einige grafikintensive Spiele.

Die Pro-Modelle, das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Plus, gehen noch einen Schritt weiter mit 8 GB RAM, was sie zu guten Wahl für professionelle Anwendungen wie Video- und Fotobearbeitung macht. Diese Modelle sind auch mit einem verbesserten thermischen Design ausgestattet, das eine konstant hohe Leistung auch bei anspruchsvollen Aufgaben ermöglicht.

Alle Modelle unterstützen 5G-Konnektivität und Wi-Fi 6, was für blitzschnelle Downloads und geringe Latenz sorgt. Darüber hinaus sind sie mit einem verbesserten Bildsignalprozessor ausgestattet, der in Kombination mit dem A16 Bionic Chip für herausragende Kamerafunktionen sorgt.

iPhone 15 Pro Max: Hier geriet Apple ins Schwitzen

Bei seinem absoluten Top-Modell, dem iPhone 15 Pro Max soll es laut Aussagen des Lieferketten-Experten Ming-Chi Kuo übrigens einige Probleme gegeben haben, die dazu führen könnten, dass Apple bei den Pro Max-Modellen möglicherweise in Lieferverzug geraten könnte. Laut dem Experten sei das Top-Modell als Letztes in die Produktion gegangen, weil es Probleme mit den Komponenten gegeben habe. Darunter die Periskop-Kamera, das Displaypanel, die Batterien und vor allem die neuen Titanrahmen. Ärger schien zudem auch eine Hardware-Taste gemacht zu haben, weil sich Apple erst im zweiten Quartal dagegen entschied, einen Solid-State-Knopf beim iPhone 15 Pro Max zu verwenden, was die Massenproduktion verzögerte.

Kuo widerspricht allerdings Gerüchten, laut denen das größte iPhone-Modell erst im Oktober 2023 auf den Markt kommen soll, da Apple die Probleme inzwischen größtenteils gelöst habe.

Gravierende Änderung für den Europäischen Markt - Kein SIM-Kartenslot mehr?

Was in den USA bereits Gang und Gäbe ist, könnte bei Apples neuster Smartphone-Generation übrigens auch Einzug auf dem Europäischen Markt halten. In den Staaten erhalten iPhones inzwischen nur mit e-Sims Zugang zum Mobilfunknetz, statt den physischen SIM-Karten, die hierzulande von den Anbietern gestellt werden. Eine solche Änderung war lange auch für die neuen iPhones im Gespräch.

Allerdings gibt derzeit keine Hinweise, dass Apple den SIM-Kartenslot für den europäischen Markt streichen wird.

Bekommt das iPhone 15-Line-Up einen USB-C-Anschluss?

Viel diskutiert wurde in den vergangenen Monaten über die neuen EU-Vorschrift nach der der USB-C-Anschluss für alle Ladekabel von Elektrogeräten verpflichtend sein soll. Die Regelung soll ab Herbst 2024 in Kraft treten. Seit der Apple Keynote steht fest: Alle neuen iPhone 15-Modelle werden mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sein. Das iPhone 15 Pro wird sogar den USB 3-Standard mit Übertragungsraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde unterstützen.

Aus der Pflicht eine Kür? USB-C-Anschluss soll anscheinend die Kasse klingeln lassen

Analysten sind sich einig: Vor allem die Schnellladefunktion des iPhones könnte durch einen USB-C-Anschluss profitieren. Wie der Nutzer "ShrimpApplePro", der für seine verlässlichen Leaks zu den US-Smartphones bekannt ist, auf Twitter schon vor Monaten schrieb, plant Apple aber für die USB-C-Adapter MFi. MFi steht für Apples "Made for iPhone"-Programm. Wichtig ist das, weil Apple durch dieses Programm den Nutzumfang und die Performance von Geräten und Accessoires beschränken kann, die nicht zuerst durch Cupertino abgesegnet wurden.

Sollte sich diese Information bewahrheiten, dann könnte der Tech-Gigant dafür sorgen, dass beispielsweise die Ladegeschwindigket von Adaptern, die nicht aus dem Hause Apple stammen oder Teil des Programms sind, eingeschränkt werden könnten. Laut dem Portal Techradar könnte das dazu führen, dass Nutzer für eine entsprechende Datenübertragung und schnelleres Laden beim iPhone tiefer in die Tasche greifen müssen, denn die zu Hause bereits vorhandenen USB-C-Ladekabel könnten dann nur eingeschränkt funktionieren. Zudem liefert Apple seine iPhone-Modell nicht mehr mit Kabel und Adapter aus.

Kamera und deutlich besserer Akku: Das könnte das neue iPhone bieten

Apple-Nutzer wissen insbesondere die starke Kamera-Leistung der Smartphones zu schätzen. Hier die Details der neuen Modell:

Das Basismodell desiPhone 15 verfügt über eine beeindruckende Triple-Kamera-Anordnung:

108-MP-Hauptsensor

16-MP-Ultraweitwinkelobjektiv

12-MP-Teleobjektiv

Diese Kamera unterstützt 10K-Videoaufnahmen und bietet eine Reihe von professionellen Bearbeitungsfunktionen.

Das iPhone 15 Plus stellt eine interessante Mittelstufe zwischen dem Basismodell und den Pro-Versionen dar. Es bietet eine Quad-Kamera-Anordnung, die sich wie folgt zusammensetzt:

108-MP-Hauptsensor

16-MP-Ultraweitwinkelobjektiv

12-MP-Teleobjektiv

5-MP-Makroobjektiv

Das Plus-Modell bietet auch einige der erweiterten Funktionen, die in den Pro-Modellen zu finden sind, darunter verbesserte Bildstabilisierung und die Möglichkeit, 10K-Videos aufzunehmen. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die eine leistungsstarke Kamera wollen, aber nicht unbedingt alle Profi-Funktionen benötigen.

Das iPhone 15 Pro hebt die mobile Fotografie auf ein neues Niveau mit einer Quad-Kamera-Anordnung:

108-MP-Hauptsensor

16-MP-Ultraweitwinkelobjektiv

12-MP-Teleobjektiv

2-MP-Tiefensensor

Zusätzlich bietet das Pro-Modell verbesserte Bildstabilisierung und spezielle Softwarefunktionen wie den "Pro Mode", der manuelle Einstellungen für Profifotografen ermöglicht.

Das iPhone 15 Pro Max geht noch einen Schritt weiter und bietet eine Penta-Kamera-Anordnung:

108-MP-Hauptsensor

16-MP-Ultraweitwinkelobjektiv

12-MP-Teleobjektiv

2-MP-Tiefensensor

5-MP-Makroobjektiv

Das Pro Max-Modell bietet auch eine verbesserte optische und elektronische Bildstabilisierung sowie die Möglichkeit, 12K-Videos aufzunehmen.

Wer sich in den vergangenen Generationen über die Akkuleistung des iPhones geärgert hat, könnte mit der neuen Generation Glück haben. Die Akku-Laufzeiten der einzelnen Modell gibt Apple folgendermaßen an:







iPhone 15

Video-Wiedergabe: Bis zu 20 Stunden

Audio-Wiedergabe: Bis zu 80 Stunden

iPhone 15 Plus

Video-Wiedergabe: Bis zu 26 Stunden

Audio-Wiedergabe: Bis zu 100 Stunden

iPhone 15 Pro

Video-Wiedergabe: Bis zu 20 Stunden

Audio-Wiedergabe: Bis zu 80 Stunden

iPhone 15 Pro Plus

Video-Wiedergabe: Bis zu 26 Stunden

Audio-Wiedergabe: Bis zu 100 Stunden

Beide Modelle unterstützen MagSafe-Wireless-Charging mit bis zu 15W und Qi-Wireless-Charging mit bis zu 7,5W. Sie sind auch schnellladefähig und können in etwa 30 Minuten bis zu 50 Prozent aufgeladen werden.

Wenn Sie ein iPhone oder ein iPad nutzen, sollten Sie sich überlegen, ob Sie einen Virenscanner installieren oder der iOS-eigene Schutz gegen Schadsoftware ausreicht.