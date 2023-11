Zu einer guten Navigation im Auto gehört die Tempolimit-Anzeige. Bei Google-Maps war das lange Zeit nicht möglich. Um dennoch an die Angaben zu Geschwindigkeitsbegrenzungen zu kommen, mussten Nutzerinnen und Nutzer ein sogenanntes Display-Overlay einer Drittanbieter-App über die Karte von Google legen.

Künftig soll das nicht mehr nötig sein. Denn der Suchmaschinen-Riese plant das längst hinfällige Update auch für deutsche Straßen. Doch wann genau soll das Tempolimit bei Google-Maps in Deutschland verfügbar sein?

Tempolimit bei Google-Maps: Deutschland und Europa ziehen nach

Deutschland und weite Teile der EU waren bislang vom Tempolimit-Feauture von Google-Maps abgeschnitten. Einzig in den USA, Italien oder den Niederlanden gibt es die Tempolimit-Anzeige bereits seit dem Jahr 2019, wie Spiegel Online berichtet.

In Deutschland mussten sich die Nutzer über einen Drittanbieter aushelfen oder gleich ein ganz anderes Navigationssystem wählen. Nun kündigte Google auf seinem Blog an, die "KI-basierten Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen" in 20 europäischen Ländern einzuführen.

Ein längst hinfälliger Schritt. Zudem soll Google die Daten für deutsche Straßen bereits seit längerer Zeit besitzen, wie Spiegel Online berichtet. Warum sie noch nicht ausgerollt worden sind, bleibt derweil ein Google-Betriebsgeheimnis. Bei vielen Nutzern hatte die fehlende Funktion jedenfalls für Ärger gesorgt - und vielleicht auch für den ein oder anderen Bußgeldbescheid.

Tempolimit bei Google-Maps: Wann sind Geschwindigkeitsangaben in Deutschland verfügbar?

Fest steht, schon bald wird Google-Maps auch in Deutschland die Tempolimit-Funktion an Bord haben. Sie Funktion soll "in den kommenden Monaten auf Android, iOS und für Autos mit integrierter Google-Funktion" verfügbar sein, wie das Unternehmen schreibt.

Künftig soll es außerdem ein weiteres Update geben, wie es in einem Google-Blogpost heißt. Um die "Welt noch genauer widerspiegeln" zu können, plant Google-Maps demnach weitere Modifizierungen an seiner Navigation, um etwa zur besseren Orientierung auch in hektischen Verkehrssituationen "verbesserte Fahrspurdetails" liefern zu können.