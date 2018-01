Oberstdorf Freitags starkes Comeback - Dritter Platz in Skiflug-WM

Der deutsche Skispringer wird bei der Skiflug-Weltmeisterschaft Dritter, eine starke Leistung nach seiner Verletzung. Den Titel holt sich der Norweger Daniel Andre Tande vor Kamil Stoch.

Welch ein Comeback! Richard Freitag wird bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf Dritter. Es ist eine starke Leistung für den deutschen Springer, der noch immer an den Nachwehen seiner Hüftverletzung von der Vierschanzentournee leidet. Die 25 000 Fans jubeln ihm bei der Siegerehrung lautstark zu. Platz drei, das ist ein starkes Ergebnis. Nur Tournee-Dominator Kamil Stoch aus Polen als Zweiter und der Norweger

als neuer Weltmeister sind besser als Freitag. Nach drei von geplanten vier Sprüngen ist am späten Samstagnachmittag schon Schluss, da der Wind rund um die Skiflugschanze von Oberstdorf zu stark geworden war.

Die Springer erfuhren hoch über Oberstdorf das Endergebnis. Sie waren bereits wieder hoch auf den Sprungturm gefahren, voller Vorfreude auf den vierten Durchgang. Dann aber kam das abrupte Ende. „Ich muss es erst mal verarbeiten. Das war ein bisschen komisch. Aber es ist unglaublich, wenn ich so ein bisschen nachdenke. Es ist unglaublich. Das ist jetzt ein bisschen zu schnell“, sagte Freitag . Er sicherte Platz drei mit Sprüngen mit 228, 225 und 190,5 Metern. Gerne hätte er noch einen vierten Versuch gehabt, da ihm sein dritter so gar nicht gefiel. Der Wettergott aber ließ das nicht zu.

Und die übrigen Deutschen? Andreas Wellinger holt Platz sieben, Markus Eisenbichler Rang elf und der Wahlschwarzwälder Stephan Leyhe Platz 20. „Ich muss einfach noch weiter an mir arbeiten“, sagte Leyhe. Vor allem mit seinem zweiten Flug auf 197,5 Meter war er zufrieden, die beiden anderen waren deutlich kürzer. Beim Skifliegen geht es vor allem um Mut und das richtige Gefühl. Nach dem suchte Leyhe bei allen drei Sprüngen.

Tande hatte das von Anfang an. Schon in der Qualifikation sprang er mit 238,5 Metern Schanzenrekord. „Ein verdienter Weltmeister“, befand Freitag. Als sein Titelgewinn feststand, konnte Tande die Tränen nicht mehr zurückhalten. „Für mich lief es hier vom ersten Sprung an perfekt. Es lief fast automatisch“, sagte Tande. Es war ein sehr emotionaler Moment für den Norweger. Und einer, der die Stärke der Norweger demonstrierte. Sie gehen jetzt heute als großer Favorit in das Teamspringen. Die deutsche Mannschaft hofft auf eine Medaille, hat aber mit Norwegen, Slowenien, Polen und Österreich große Konkurrenz.