Regionalsport SeeOst Spieler des Spiels

Team FG WRZ 2010 Grund: Bei ungewohnt hohen Temperaturen lässt sich kein Spieler festmachen, der die anderen überragt hätte. Alle WRZ-Akteure legten sich tapfer ins Zeug, Voraussetzung dafür, dass die Messe nach 45 Minuten praktisch beendet war.

Hätte nicht jeder mitgezogen, es wäre keine so gemütliche zweite Halbzeit geworden.

Trainer Steve Reger: „Wir haben es als Mannschaft geschafft, was man sich in einem solchen Fall wünscht: den Gegner weichzuklopfen, das Spiel praktisch frühzeitig zu entscheiden. Die 5:1-Pausenführung war sehr beruhigend. Das war heute ganz sicher ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt.“ (aba)