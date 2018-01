Van Gerwen holt Turniersieg bei Darts-Masters

Milton Keynes (dpa) - Der Weltranglisten-Erste Michael van Gerwen hat das erste wichtige Darts-Turnier der neuen Saison gewonnen. Beim Masters im englischen Milton Keynes schlug der 28 Jahre alte Niederländer im Finale Landsmann Raymond van Barneveld mit 11:9.

Zuvor hatte er den Schotten Gary Anderson (11:5) und den Engländer James Wade (10:2) bezwungen und damit seine Vormachtstellung untermauert.

Van Gerwen war vor vier Wochen überraschend im WM-Halbfinale gescheitert, stattdessen wurde der Engländer Rob Cross Weltmeister. Dieser scheiterte beim Masters bereits im Viertelfinale mit 8:10 an Mensur Suljovic aus Österreich. Am Donnerstag beginnt die Darts-Premier-League, bei der van Gerwen und Cross gleich am ersten Spieltag aufeinandertreffen.