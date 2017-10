Montreal Toba feiert mäßiges Comeback: Ohne Finalchance

Weit mehr als ein Jahr hat es gedauert: Fünf Tage vor seinem 27. Geburtstag hat Andreas Toba am Montag bei der WM in Montreal ein Comeback in der Turner-Weltelite gefeiert. Seine Übungen an Pferd und Ringen gelangen ihm aber nicht wie einstudiert.

Aufmunternde Worte der Teamkollegen, ein Abklatschen durch den Trainer: Olympia-Held Andreas Toba hat bei den Turn-Weltmeisterschaften in Montreal nach drei Knie-Operationen sein Comeback auf der internationalen Bühne gefeiert.

422 Tage nach seinem Kreuzbandriss im olympischen Wettbewerb von Rio präsentierte der Hannoveraner am Pauschenpferd seine Übung jedoch mit einigen Fehlern. Daher musste der 26-Jährige mit der Wertung von 12,933 Punkten zufrieden sein. Ein Finaleinzug ist damit ausgeschlossen, war aber schon von vornherein fast aussichtslos.

An den Ringen lief seine Übung flüssiger. Doch mit der Schwierigkeit von 5,6 Punkten kann Toba sich derzeit mit den Spezialisten nicht messen. Dennoch war der Auftritt in Montreal fünf Tage vor seinem 27. Geburtstag Ermunterung für die vor ihm liegenden Arbeit in den kommenden Jahren mit Ausrichtung auf die Olympischen Spiele in Tokio.

Seine Rückkehr auf die Turn-Podien sieht Toba erst als endgültig vollzogen an, wenn der Meister von 2016 wieder einen kompletten Mehrkampf anbieten kann. Der Zeitpunkt dafür ist noch offen.

In Rio hatte Toba trotz Kreuzbandriss am Boden dem deutschen Team den Finaleinzug gesichert, weil er trotz Schmerzen am Pauschenpferd weiter geturnt hatte. Der «Hero de Janeiro» war geboren. Für seinen Einsatz war er danach mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt worden.

Die lange Zwangspause merkte man ihm in Montreal an. «Ich bin ein bisschen stolz, dass ich mit zwei Übungen antrete, die schwieriger sind als in Rio», hatte er noch vor seinem Auftritt im Olympic Stadium gesagt. Doch mit dem Ausgangswert von 5,3 Punkten (statt der angestrebten 6,0 Zähler) am Pferd konnte er nach den harten Trainingswochen nicht zufrieden sein.

Hinter ihm liegen viele Monate der Ungewissheit. Als er sich nach der Kreuzband-OP im Sommer 2016 auf gutem Weg wähnte, riss im Februar der Meniskus. Eine Infektion zwang ihn im April zu einem dritten Eingriff am Kniegelenk. «Das war die schwierigste Phase», gab er später zu, in ein «tiefes Loch» gefallen zu sein. «Ich hatte echt Angst um meine Gesundheit.»