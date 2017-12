Johor/Malaysia Timo Boll gewinnt neue T2-Tischtennis-Liga

Tischtennis-Profi Timo Boll hat die zum ersten Mal ausgetragene und mit dem Rekordwert von 1,75 Millionen Dollar dotierte Asien-Pazifik-Liga T2 gewonnen.

In einem deutschen Finale in Malaysia siegte der 36-Jährige am Wochenende mit 3:1 Sätzen gegen Dimitrij Ovtcharov und revanchierte sich damit für seine beiden Endspiel-Niederlagen bei den German Open und beim World Cup gegen seinen Freund und Nationalmannschafts-Kollegen.

«Ich bin wirklich glücklich, der Champion dieses neuen Projekts zu sein. Auch wenn das wegen der vielen Reiserei vielleicht das härteste halbe Jahr meiner Karriere war», sagte Boll. Für seinen Einzel-Erfolg kassierte der frühere Weltranglisten-Erste eine Prämie von 40 000 Dollar. In der Mannschafts-Wertung setzte er sich zudem mit dem «Team Maze» des früheren dänischen Europameisters Michael Maze durch.

Die T2-Liga ist ein geradezu revolutionäres Projekt im Tischtennis. Gespielt wird in einem Fernsehstudio in Malaysia und jedes Match dauert nur 24 Minuten. Danach werden die in dieser Zeit gewonnenen Sätze gezählt. Jedes Team besteht aus drei Männern und drei Frauen und wird nach seinem jeweiligen Teamverantwortlichen benannt.