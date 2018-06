vor 1 Stunde dpa Shenzhen Timo Boll bei den China Open ausgeschieden

Tischtennis-Star Timo Boll ist bei den China Open in Shenzhen im Achtelfinale ausgeschieden. Der Weltranglisten-Dritte verlor am Freitag in 3:4 Sätzen gegen den Chinesen Liang Jingkun.