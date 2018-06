Moers Hockey-Herren verlieren gegen Weltmeister Australien 0:2

Deutschlands Hockey-Herren haben den ersten Test in der entscheidenden Phase der WM-Vorbereitung in Moers gegen Weltmeister Australien mit 0:2 (0:0) verloren.

Die Gastgeber waren in der ersten Halbzeit dominierend, konnten ihre Möglichkeiten allerdings nicht nutzen. Das machten die Australier in der Folge besser.

Beide Vertretungen treffen am Sonntag (14.30 Uhr) an gleicher Stelle erneut aufeinander. Weitere WM-Test für die DHB-Auswahl sind in der kommenden Woche am 20. Juni (19.00 Uhr) und am 22. Juni (11.00 Uhr) in Köln gegen England angesetzt. Das WM-Turnier findet in der ersten Dezember-Hälfte im indischen Bhubaneswar statt.