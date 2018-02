vor 3 Stunden dpa Berlin Hockey-Herren erreichen Halbfinale der Hallen-WM

Deutschlands Hockey-Herren haben mit ihrem 3:0-Sieg gegen die Schweiz das Halbfinale der Hallen-WM in Berlin erreicht. Am Samstag können die deutschen Damen mit einem Erfolg in ihrem Viertelfinale gegen Polen nachziehen.