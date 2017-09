Wetzlar Hambüchen feiert Comeback in der Turner-Bundesliga

Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen gibt am 21. Oktober nach 336 Tagen sein Comeback in der Deutschen-Turn-Liga.

«Ich bin schon ganz heiß auf den Kampf mit der KTV Obere Lahn in Heilbronn», sagte der 29 Jahre alte Wetzlarer der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin froh, dass es im Training zuletzt echt gut lief.»

Seine internationale Turn-Karriere hatte Hambüchen nach seinem Olympiasieg in Rio de Janeiro beendet. Dort hatte er mit einer schweren Schulterverletzung geturnt, die erst im März dieses Jahres operiert wurde. Den Riss in der Supraspinatus-Sehne hatte sich der «Sportler des Jahres» bereits im Februar 2016 zugezogen und seine Olympia-Vorbereitung und die Wettkämpfe in Rio unter Schmerzen durchgezogen.

Seinen letzten Wettkampf hatte Hambüchen am 19. November 2016 in der DTL noch mit lädierter Schulter absolviert. Am vierten Wettkampftag dieser Bundesliga-Saison plant Hambüchen Starts am Reck, am Boden und am Sprung. «Die Ringe möchte ich mir mit der operierten Schulter wirklich noch nicht zumuten. Aber ich denke, auch an drei Geräte kann ich dem Team helfen, weil ja Lukas Dauser und Nick Klessing mit Verletzungen ausfallen», sagte er.,