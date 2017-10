vor 1 Stunde dpa Montreal Eli Seitz nach Platz fünf am Stufenbarren glücklich

Der Traum von einer WM-Medaille soll für Elisabeth Seitz irgendwann doch noch in Erfüllung gehen. In Montreal machte die Stuttgarterin einen weiteren Schritt in Richtung Spitze und verbuchte ihr bestes Resultat bei Turn-Weltmeisterschaften.