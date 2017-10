Die australische Schwimmerin Cate Campbell hat den Weltrekord über 100 Meter Freistil verbessert.

Die 25-Jährige schlug bei den Landesmeisterschaften in Adelaide auf der Kurzbahn nach 50,25 Sekunden an und unterbot damit die alte Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström um 33 Hundertstelsekunden. Campbell hatte zuvor eine Wettkampfpause eingelegt und auf die Weltmeisterschaften im Juli in Budapest verzichtet.