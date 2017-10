Fußball Weltmeister knackt den Weltrekord: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

45 Minuten lang sehen die Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion eine Weltmeister-unwürdige Vorstellung. Fuchsteufelswild gestikuliert Bundestrainer Joachim Löw an der Seitenlinie. Am Ende aber gelingen ein standesgemäßer Sieg gegen Aserbaidschan und eine Bestmarke.

Zehntes Spiel, zehnter Sieg - trotz einer miserablen ersten Hälfte hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft den spanischen Weltrekord in der WM-Qualifikation geknackt. Die Spanier hatten auf dem Weg zum WM-Titel 2010 ebenfalls eine Zehn-Siege-Quali hingelegt, aber mit geringerer Tordifferenz.

Das 5:1 (1:1) gegen Aserbaidschan machte den 34.613 Zuschauern in Kaiserslautern aber erst spät Spaß. Joachim Löw stand in seinem 155. Länderspiel als Bundestrainer vor der Pause mehrfach schimpfend am Spielfeldrand, weil seine überwiegend zweite Garde fahrig und pomadig agierte. Die Steigerung versöhnte. Am Ende klatschte Löw Betreuer und Ersatzspieler ab, winkte ins Publikum und konnte beim Gang in die Kabine wieder lächeln.

Die Leistungen der deutschen Spieler im Überblick

Leno: Erst eine schlampige Fußabwehr. Dann beim Gegentor im kurzen Eck düpiert. So ist er kein adäquater Ersatztorwart für die WM.

Mustafi: Ein total misslungener Abend für den Arsenal-Verteidiger. Als Abwehrorganisator unsouverän. Kurz vor dem Ausgleich verletzt.

Kimmich: Der Dauerbrenner. Spielte alle 900 Quali-Minuten. Brachte Struktur ins Spiel und war Vorbereiter der beiden Goretzka-Tore.

Can: Brachte zunächst Löw mit seinen Befreiungsschlägen auf die Palme. Steigerte sich und packte noch das Tor-Hammer zum 5:1 aus.

Süle: Große Probleme im Spielaufbau. Ermöglichte Almeida die Chance zum Ausgleich (13.). Schon nach 22 Minuten angeschlagen raus.

Brandt: In der ersten Hälfte nicht länderspieltauglich. Riss sich dann zusammen und bereitete immerhin Wagners Kopfballtor vor.

Müller: Der Kapitän krempelte die Ärmel hoch, als es in der ersten Hälfte gar nicht lief. Ein sechster Quali-Treffer gelang ihm nicht.

Goretzka: Doppelpack des Schalkers. Richtig frech sein Hackentor. Bewies bei seinen Vorstößen, warum Löw große Stücke auf ihn hält.

Sané: Setzte zu selten zu seinen gefährlichen Sprints an. Vergab Großchancen aus spitzem Winkel (45.) und kurzer Distanz (52./56.).

Stindl: Der Gladbacher fand zwischen den Angriffslinien selten Bindung zum Spiel. Trockener Schuss klatschte an den Pfosten (61.).

Wagner: Wieder mit viel Wucht. Nur ein Kopfball saß. Seine Quote: Fünf Tore in fünf Spielen. Damit Top-Torschütze der Quali mit Müller.

Rüdiger: Kam für den angeschlagenen Süle und war auch nicht besser. Beim Ausgleich von Sheydaev ausgetanzt. Torpremiere per Kopf zum 3:1.

Ginter: Kam in der ersten Hälfte für den verletzten Mustafi und brachte Stabilität in die Abwehr. Retter auf der Linie (85.).

Younes: Durfte als das Spiel entschieden war noch 20 Minuten für Müller ran. Die Zeit reichte nicht für auffällige Dribblings.