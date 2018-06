Sport Nils Petersen nicht im deutschen WM-Kader für Russland

Nils Petersen ist von Trainer Jogi Löw aus dem Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-WM in Russland gestrichen worden. Manuel Neuer fährt als Nummer eins der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zur WM.

Bundestrainer Joachim Löw hat Torwart Bernd Leno, Jonathan Tah, Nils Petersen und Leroy Sané aus dem WM-Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gestrichen. Das teilte Löw am Montag auf einer Pressekonferenz im Trainingslager in Südtirol mit.

Der SC Freiburg hat sich zum Aus von Stürmer Nils Petersen gemeldet und wünscht dem DFB-Team alles Gute für die WM.

Torwart Manuel Neuer fährt als Nummer eins der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zur WM nach Russland. „Er hat uns nochmal bestätigt, dass er sich 100 Prozent fit fühlt und dass der Fuß keine Probleme gemacht hat“, sagte Bundestrainer Joachim Löw.

Am Sonntagabend habe er ein abschließendes Gespräch mit dem Torhüter des FC Bayern geführt. Eine MRT-Untersuchung habe gezeigt, dass „soweit alles in Ordnung“ ist, sagte Löw. Der DFB-Kapitän hatte am Samstag bei der 1:2-Niederlage gegen Österreich sein Comeback nach einem Mittelfußbruch gefeiert und sein erstes Länderspiel seit anderthalb Jahren bestritten.

Und so schaut der gesamte Kader für die WM nun aus: