Freiburg SC Freiburg verpasst Sprung auf Rang 15

Nichts war‘s mit dem Sprung vom Relegationsplatz auf Rang 15. Der SC Freiburg musste gegen den Hamburger SV vor 24 000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwaldstadion mit einem 0:0 zufrieden sein und konnte so die Hanseaten in der Tabelle nicht überholen. Es berichtet SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann.

Die Absicht war klar. Der SC Freiburg wollte nach dem Sieg gegen Mainz nachlegen und mit einem weiteren Erfolg gegen den Hamburger SV die Hanseaten in der Tabelle überholen. Doch ist die Absicht das eine und der Weg zum Glück das andere – beschwerlich oft und selbstverständlich ohne Garantie. Und so war es auch der HSV, der zuerst für Alarm sorgte – dabei begünstigt von eine rungeschickten Aktion von Caglar Söyüncü. Der 21-Jährige, der für den verletzten Marc-Oliver Kempf in die Startelf kam, vertändelte den Ball gegen den 17-jährigen Jan-Fiete Arp und verschuldete einen Eckball. Den trat Aaron Hunt gefühlvoll in den Fünfmeterraum, wo ein Freiburger ein gerade noch einen Gegentreffer verhinderte. Es folgten zwei weitere Eckbälle und damit in dieser Wertung ein schnelles 0:3.

Jetzt aber kamen die Hausherren – mit einem einfachen, aber gar nicht schlechten Mittel. Torhüter Alexander Schwolow spielte den weiten Pass, Nils Petersen verlängerte per Kopf in den Lauf von Yoric Ravet, dessen Flanke in höchster Not von einem Hamburger Verteidiger ins Toraus geblockt wurde. Wenig später wurde Petersens Schuss ebenfalls zur Ecke geblockt. Dann spielte Schwolow den noch weiteren Pass auf Marco Terrazzino, der per Kopf auf Petersen ablegte und seinen Sturmpartner zu einem Direktschuss aus 20 Metern reizte. HSV-Keeper Christian Mathenia lenkte die Kugel mit den Fingerspitzen über die Latte – und schon stand es in der Eckenwertung 3:3. Gespielt waren gerade mal zehn Minuten.

Die Freiburger hatten nun mehr vom Spiel und jagten den Ball zweimal ins Netz – leider aus ihrer Sicht aber nur ins Außennetz. Erst verpasste Petersen (11.), dann der aufgerückte Christian Günter (17.) das 1:0. Als wollte er da nicht nachstehen, ließ auf der Gegenseite Hunt die bis dahin größte Chance liegen. Filip Kostic flitzte nach einem missglückten Diagonalpass von Söyüncü in den Strafraum, passte quer, doch Hunt brachte neun Meter vor Schwolow nur ein Schüsschen zustande und bugsierte den Ball dem SC-Schlussmann in die Beine (18.). Auch danach ging es munter rauf und runter, doch blieb es bis zur Halbzeit beim 0:0 .

Wie gegen Mainz – und gegen die Rheinhessen hatten die Freiburger den zweiten Durchgang mit einer Sturm- und Drang-Periode begonnen. Und gegen den HSV? Taten sie es auch. Innerhalb von zwei Minuten gab es gleich drei Tormöglichkeiten für die Breisgauer. Erst lenkte Papadopoulos einen Schuss von Haberer über den Kasten, dann boxte Mathenia nach Schusters Ecke die Kugel knapp am Pfosten vorbei ins Toraus, und als nach Ravets Schuss der Ball im HSV-Tor lag, versagte Schiedsrichterassistent Frederick Assmuth dem Treffer die Anerkennung – eine aus Tribünensicht strittige Entscheidung, denn bei Haberers abgefälschtem Schuss lauerte zwar Petersen sicher im Abseits, aber Ravet schien eher auf gleicher Höhe mit dem letzten Hamburger zu stehen (53.).

Das Team von Trainer Christian Streich blieb dominant. Immer wieder war es Günter, der auf der linken Außenbahn marschierte. In der 65. Minute hätte er aus acht Metern mal selbst draufhalten sollen, stattdessen flankte er zu hoch für Petersen, dessen Schuss aus Hüfthöhe am Tor vorbei ging. Vier Minuten später das gleiche Bild: Günter auf und davon, Günter im Strafraum, doch wieder schoss Günter nicht – und als seine abgefälschte Flanke bei Nicolas Höfler landete, verzog der fast schon kläglich.

Christian Streich versuchte es mit zwei neuen Stürmern (Florian Kath für Terrazzino und Tim Kleindienst für Ravet), das Publikum mit einer Extraportion Anfeuerungsrufen und die Hamburger mit Zeitspiel, allen voran Torhüter Mathenia. Tja, und dann war’s vorbei mit der Partie und der guten Freiburger Absicht auf drei Punkte. 0:0, der Sportclub bleibt also auf Rang 16.