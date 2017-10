Fußball SC Freiburg fühlt sich nach 0:3 in Stuttgart verschaukelt - Kontroverse Videoassistenten-Entscheidung

Nach zehn Minuten mischte sich aus Köln Videoassistent Felix Zwayer ein und sorgte für die schnelle Entscheidung im Spiel des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg. Auf Geheiß Zwayers stellte Feldschiedsrichter Tobias Stieler den Freiburger Söyüncü vom Feld - eine lächerlich falsche Entscheidung. Elf Stuttgarter siegten dann gegen zehn Freiburger 3:0. Aus Stuttgart berichtet SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann.

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt, denn sie endet, zumindest was den Fußballsport angeht, nach etwas mehr als zehn Minuten. Bis dahin war der Ball meist in den Reihen der Freiburger, Sportclub-Trainer Christian Streich hatte das Gefühl, „es läuft alles gut für uns“. Dann unterbricht Schiedsrichter Tobias Stieler plötzlich die Partie, redet mit Spielern beider Mannschaften und zeigt an: Videobeweis. Aber zu was? Großes Rätselraten, dann die Vermutung, es könnte sich um eine Szene handeln, die sich etwa anderthalb Minuten zuvor zugetragen hatte. Nach einem weiten Stuttgarter Pass war Freiburgs Verteidiger Caglar Söyüncü als erster am Ball, wurde von VfB-Stürmer Daniel Ginczek leicht gerempelt und gab daraufhin der Kugel mit der rechten Hand einen Schubs. Hätte sich Söyüncü fallen lassen, ein Freistoß wäre ihm sicher gewesen. Der Assistent an der Seite, Thomas Stein, mit freier Sicht aufs Geschehen, hatte nichts erkannt und seinem Chef nichts angezeigt. So reklamierte Ginczek kurz, dann kickten alle unbeirrt weiter. Sollte es tatsächlich um diese Szene gehen?

Hamann nannte Entscheidung "eine Frechheit"

Stieler läuft zur Seitenlinie, schaut in den Fernseher, kommt zurück, zeigt Handspiel an, gibt Freistoß für die Gastgeber und hält Söyüncü allen Ernstes die Rote Karte vor die Nase. Warum? Das Ganze geschah 25 Meter vom Freiburger Tor entfernt, die Verhinderung einer klaren Torchance wäre es ja noch nicht mal gewesen, wenn Söyüncü das Handspiel absichtlich gemacht hätte. Diese Meinung, das machte später in der Mercedes-Benz-Arena die Runde, vertrat auch die Expertenrunde beim TV-Sender Sky, die ja auch die Fernsehbilder zur Verfügung hatten. Dietmar Hamann etwa nannte die Entscheidung „eine Frechheit“.

Und dann überhaupt: Zwischen der ominösen Szene und der Unterbrechung des Spiels lagen fast anderthalb Minuten – warum eigentlich, wenn dem Videoassistenten Felix Zwayer in Köln alles so wichtig und so grob fehleingeschätzt war von seinen Kollegen auf dem Stuttgarter Rasen?

Mit Verlaub, Herr Zwayer, Sie sind ein Wichtigtuer. Und mit Verlaub, Herr Stieler, Sie sind ein Mann, der nicht zu seiner Meinung steht. Der Höhepunkt seines memmenhaften Verhaltens sollte kurz nach dem Halbzeitpfiff folgen. Als Freiburgs Florian Niederlechner beim Spielleiter nachhakt, erklärt Stieler ihm, was er zuerst nicht gesehen hatte, dann aber am Bildschirm erkannt haben will. Zum Schluss seiner Ausführungen vollführt Stieler mit dem rechten Arm einen Schwinger, der zeigen sollte, wie Söyüncü den Ball weggeboxt habe. Einfach nur noch lächerlich.

Derweil hatte auf dem Platz Daniel Ginczek gegenüber Freiburger Spielern seinen Rempler längst zugegeben – was die SC-Akteure zunächst erst recht auf die Palme brachte, später aber von Christian Streich gelobt wird. „Der Daniel Ginczek ist ein sehr fairer Sportsmann“, sagt Freiburgs Coach. Ein noch fairerer wäre er gewesen, wenn er das dem überforderten Schiedsrichter mitgeteilt hätte. Aber das war denn doch zu viel verlangt.

Nachdem das eigentliche Spiel also nach zehn Minuten beendet war, durften in der rund 80-minütigen Farce danach elf Stuttgarter gegen zehn Freiburger stürmen und durch Ginczek (39.) sowie Benjamin Pavard noch vor der Pause treffen. Dass das 2:0 des VfB exakt in der Nachspielzeit fiel, die durch das Zwayer-Stielersche Intermezzo notwendig geworden war, passte perfekt zur Dramaturgie. Der eingewechselte Simon Terodde besorgte später noch das 3:0 (82.). Ansonsten tat sich nach dem Seitenwechsel nur wenig, was Erwähnung verdient hätte. Christian Streich entband Marco Terrazzino und Florian Niederlechner von weiterer Laufarbeit – bereits mit dem Blick auf das am Samstag anstehende Heimspiel gegen Schalke 04. Da soll – zumindest vorläufig so geplant – wieder Fußball gespielt werden. Für die beiden durften Ryan Kent und Florian Kath stressige Laufarbeit verrichten.

Um 19.52 Uhr pfiff Herr Stieler zum letzten Mal. Die Statistiker halten fest: 2:0-Sieg, damit drei Punkte und ein Sprung von Tabellenplatz 14 auf 12 für den VfB Stuttgart, die komplette Null und weiterhin Rang 15 für den SC Freiburg. Und sonst? Freiburger Fußballer, die sich wahlweise über die „krasse Fehlentscheidung“ oder „die schlechte Schiri-Leistung hier und in Köln“ aufregten, ein Christian Streich, der kopfschüttelnd bilanzierte „ich bin fassungslos“, und diese eine Erkenntnis: Diese Form von Videobeweis macht den Fußball nicht gerechter, sondern kaputt.