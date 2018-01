Sport Rückstand? Egal! Freiburg gewinnt 2:1 gegen Leipzig

Die Breisgauer setzen ihre Serie in der Fußball-Bundesliga fort. Auch im siebten Spiel in Folge bleibt der SC Freiburg ohne Niederlage. Gegen Leipzig sorgen Janik Haberer (72.) und Robin Koch (77.) sogar für einen 2:1-Erfolg. Den Treffer zur zwischenzeitlichen Führung hatte Leipzigs Timo Werner (66.) erzielt.

Christian Streich sprintete auf das Spielfeld und fiel seinen Spielern in die Arme, als Schiedsrichter Benjamin Brand um 17.25 Uhr die Partie abpfiff. 2:1 gewonnen, erneut nach einem Rückstand, gegen eine der Spitzenmannschaften der Liga! Das Schwarzwaldstadion war ein Tollhaus nach 90 Minuten, die eher verhalten begonnen hatten.

Es war zunächst wahrlich kein Offensiv-Spektakel, das beide Mannschaften zeigten. Zwar hatten die Gäste wie erwartet mehr Spielanteile, die besseren von wenigen Chancen erarbeite sich aber der SC Freiburg. Die Direktabnahme von Lucas Höler sahen die Fans der Breisgauer bereits im Tor der Gäste, doch Leipzigs Torwart Peter Gulacsi parierte zur Ecke. Da waren bereits 33 Minuten gespielt – und für Freiburgs Schlussmann Alexander Schwolow der Arbeitstag bereits beendet. Schuld daran waren seine Vorderleute um Caglar Söyüncü & Co., die zehn Minuten vor Hölers Chance den Ball leichtfertig vertändelten, sodass Schwolow Kopf und Kragen riskieren musste, um den heranstürmenden Jean-Kevin Augustin am Torschuss zu hindern. Beim Zusammenprall trug Freiburgs Keeper einen Pferdekuss davon. Der vermeintliche Führungstreffer der Leipziger, Bruma hatte den Ball nach dem Zusammenstoß ins Tor bugsiert, zählte nicht, da Augustin zuvor im Abseits gestanden war.

Schwolow musste kurz darauf raus, für ihn feierte Rafal Gikiewicz seine Bundesliga-Premiere. Der Pole war bislang nur im Pokal gegen Dresden zum Einsatz gekommen.

„An einem besonders guten Tag können wir Leipzig Paroli bieten“, hatte Freiburgs Trainer Christian Streich vor der Partie gesagt. An Selbstvertrauen mangelte es freilich nicht, immerhin blieb Freiburg zuletzt sechs Spiele ohne Niederlage und holte dabei zwölf Punkte. Christian Günter scheiterte kurz vor dem Halbzeitpfiff noch mit zwei strammen Schüssen - so stand es zur Pause 0:0.

Freiburg, das auf Nicolas Höfler (Rückenprobleme) und Yoric Ravet (Achillessehnenreizung) verzichten musste, geriet nach dem Wiederanpfiff zunächst unter Druck. Timo Werner scheiterte in der 52. und 54. Minute an Gikiewicz. Mit welchem Rezept man den Stürmer von RB Leipzig stoppen könne, war Streich vor der Partie von einem Journalisten gefragt worden. „Wenn Sie eins dabei haben, kaufe ich es Ihnen ab. Es darf auch ein bisschen was kosten“ hatte Freiburgs Trainer geantwortet. Ein kurzes Lächeln, dann hatte er hinzugefügt: „Wir werden versuchen, ihn mit allen fairen Mitteln zu bekämpfen.“

Das reichte in der 66. Minute allerdings nicht: Nach einem Ballverlust der Breisgauer zog der Nationalspieler konsequent zum Strafraum und hämmerte den Ball in die Maschen. 1:0 für den Favoriten, der ganze Einsatz umsonst? Nein, Freiburg zeigte sich einmal mehr in dieser Saison unbeeindruckt von einem Rückstand. Nach einer bereits abgewehrten Ecke kam Janik Haberer am Elfmeterpunkt frei zum Schuss und ließ Gulacsi keine Chance.

Und jetzt? „Freiburg kommt über die Mentalität und ist zu Hause eine Macht“, hatte Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl seine Mannschaft gewarnt. Und wie die Freiburger kamen! Wieder Eckball, diesmal direkt auf den Kopf von Robin Koch, der bereits vergangene Woche mit dem gleichen Körperteil getroffen hatte, und plötzlich führten die Breisgauer nach 77 Minuten mit 2:1.

Das Schwarzwaldstadion war jetzt ein Tollhaus. Leipzig drängte auf den Ausgleich, die Freiburger verteidigten aber mit Glück und Geschick den 2:1-Vorsprung und setzten ihre beeindruckende Serie in der Bundesliga damit fort.