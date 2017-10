vor 2 Stunden Ralf Mittmann Fußball Baden-Derby: Starker SC Freiburg holt ersten Saisonsieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim

Tempo, Kampf, Spielwitz, Dramatik - am Ende eines starken Bundesligaspiels feiert der SC Freiburg im Baden-Derby gegen 1899 Hoffenheim am Sonntag mit einem verdienten 3:2 (2:1) den ersten Saisonsieg. Aus Freiburg berichtet SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann.