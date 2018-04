Sport Wir verkürzen die Wartezeit vor dem Bayern-Spiel: Besondere Stadion-Hymnen mit Gänsehautgarantie

Wenn der FC Bayern heute Abend in Sevilla das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bestreitet, werden die Emotionen bereits vor dem Anpfiff bei den meisten Spaniern hochkochen. Grund dafür ist das Vereinslied des FC Sevilla, das vor den Partien gespielt wird. Und um die Wartezeit vor dem Spiel zu verkürzen, haben wir hier noch einige andere Hymnen und Vereinslieder zusammengestellt, bei denen Gänsehaut garantiert ist, viel Spaß!

Der Vorgang hat in Sevilla Tradition: Die Fans stehen, halten ihre Schals hoch und singen auch noch weiter, wenn die Musik aus den Boxen verstummt. Es lohnt sich also auch heute Abend vor dem Spiel des FC Bayern in Spanien einige Minuten vor dem Anpfiff um 20.45 (ZDF) einzuschalten. Hier ein Vorgeschmack:

Der Stern des Südens wird dagegen von den Bayern-Fans besungen, wie hier vor dem Triumph 2013 im Wembley-Stadion:

Auch in diesen Stadien kocht die Stimmung bereits vor dem Spiel hoch

Flower of Scotland: Wenn die Nationalmannschaft der Schotten spielt, ertönt „Flower of Scotland“ durch das Stadion. Und das lässt keinen kalt. Hier ein Video von einem Rugby-Spiel gegen England. Lohnt sich:

Da dürfen die Iren natürlich nicht fehlen mit Fields of Athenry:

Sportlich ist der Hamburger SV in der Bundesliga ganz unten, das Vereinslied ist aber top:

Hach, und Hertha BSC ist irgendwie auch schön:

Die Elf vom Niederrhein in Gladbach beginnt ihre Heimspiele dank starker Vereins-Hymne auch immer sehr stimmungsvoll:

Und in Erinnerung an die WM in Brasilien, hier der Song der Argentinier. Wie ging das Finale noch mal aus?

Und was soll man sagen, dass in Köln das ganze Jahr über Karneval ist, ist ja bekannt, richtig stark!

Legendär ist natürlich auch der Grönemeyer-Song für den VfL Bochum, tief im Westen, Sie wissen schon:

Auch tief im Osten wird es emotional vor dem Anpfiff, wie dieser Song aus Dresden beweist:

Union Berlin hat für Fußball-Kenner ein authentisches und stimmungsvolles Stadion mit englischer Atmosphäre:

Auf St. Pauli bleibt kein Auge trocken, wenn die Spieler zu "Hells Bells" ins Stadion einlaufen:

Werder Bremen blickt in seinem Vereinslied auf eine bewegte Vereinsgeschichte zurück:

Glück auf der Steiger kommt, heißt es auf Schalke, und wenn dann noch die Wunderkerzen brennen, dann erst recht:

Klar, ein Song darf in so einer Liste natürlich nicht fehlen: Liverpool (stellvertretend für Dortmund und Mainz, wo das Lied mittlerweile auch gespielt wird vor jedem Spiel)!