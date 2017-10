Freiburg SC Freiburg verpasst Befreiungsschlag gegen Hertha BSC

Der SC Freiburg hat gegen Hertha BSC den Sieg verspielt. Vor 23 800 Zuschauern im Schwarzwaldstadion brachte die Mannschaft von Trainer Christian Streich einen 1:0-Vorsprung nicht über die Runden und musste neun Minuten vor Schluss den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Aus Freiburg berichtet SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mitmann.

Die Käsewurst vom Imbissstand bei der Haupttribüne, vor Anpfiff noch schnell verschlungen, mundete. Doch nach 20 Minuten, in denen das Spiel so dahingeplätschert war, als sei das alles nur eine bessere Trainingseinheit, konnte man sie als schlechtes Omen werten. Käsewurst gleich Käsespiel. Kein Tempo, weder bei den Freiburgern, die doch alles besser machen wollten als zuletzt beim empfindlichen 0:5 in München, noch bei den Berlinern, die nach mehreren schlechten Leistungen in der jüngeren Vergangenheit laut Trainer Pal Dardai aber sowieso nur auf einen Punkt aus waren.

Erst nach einer halben Stunde wurde es besser, allerdings nur bei den Gastgebern. Nicht dass die Sportclub-Kicker nun plötzlich die Geschwindigkeit als probates Mittel entdeckt hätten, eine mehrbeinige Abwehrkette zu knacken, aber die Pässe kamen präziser. Bei einem schönen Konter spielten Janik Haberer und Marco Terrazzino Doppelpass, doch in Haberers Torschuss warf sich mit respektablem Einsatz noch Hertha-Verteidiger Karim Rekik und lenkte den Ball über die Latte (34.). Unmittelbar nach dem fälligen Eckball kam Christian Günter an der Strafraumgrenze frei an die Kugel, doch den etwas zu hoch angesetzten Schuss stupste Hertha-Torhüter Rune Jarstein mit der Faust über den Kasten.

Auch die nächsten beiden torgefährlichen Szenen gehörten den Freiburgern. Beide Male war wieder der beste Akteur im SC-Trikot, Terrazzino, beteiligt. In der 40. Minute entschärfte Jarstein seinen Schuss aus spitzem Winkel, in der 45. Minute legte er für den Kollegen Pascal Stenzel auf, der aus elf Metern draufhielt, aber ebenfalls in Jarstein seinen Meister fand. Vier Chancen für den SC Freiburg, 6:0 Ecken und nur eine Gelegenheit für die Berliner, die SC-Keeper Alexander Schwolow schon nach vier Minuten gegen Vedad Ibisevic zunichte gemacht hatte – das war alles.

Im Freiburger Stadion sind auch Merguez im Angebot. Die aus Nordafrika stammenden Würste sind richtig scharf, vielleicht hätte man – mit Blick auf ein besseres Omen für die zweite Halbzeit – noch mal zugreifen sollen. Merguez gleich scharfes Spiel? Das wäre denn doch zu viel des Guten an Fleischkonsum gewesen und – Scherz beiseite – richten konnten das ja ohnehin nur die Spieler auf dem Rasen.

Zweite Halbzeit also, die 50. Minute. Der Freiburger Angriff schien von den Berlinern schon gestoppt, da kam doch noch Günter an den Ball, zog los und wurde von Niklas Stark heftig gerempelt. Schiedsrichter Guido Winkmann deutete sofort auf den Elfmeterpunkt, die Herthaner protestierten und verlangten nach dem Videobeweis. Der Assistent vor dem Monitor in Köln, Fifa-Referee Felix Brych, meldete sich auch gleich zu Wort – und bestätigte seinen Kollegen vor Ort. Nachdem gegen Hannover Florian Niederlechner vergeben hatte, trat nun Haberer an und verwandelte souverän zum 1:0.

Doch die nächste große Chance gehörte wieder den Freiburgern. Niederlechner legte auf für Mike Frantz, der aus 20 Metern abzog. Der Ball rauschte genau auf Jarstein zu, der ihn nicht festhalten konnte. Haberer kam zum Nachschuss, brachte die Kugel aber nicht am Hertha-Torwart vorbei (69.).

Und dann wurde es turbulent. In der 77. Minute wollte SC-Kapitän Julian Schuster den Ball ins Toraus laufen lassen, verschätzte sich aber und traf den heranstürmenden Arne Maier mit der rechten Hand im Gesicht. Elfmeter für Hertha, da gab es nichts zu deuteln. Salomon Kalou lief an – und schoss über das Tor. Alles gut für Freiburg? Nein, vier Minuten später fiel der für Ibisevic eingewechselte Davie Selke im Zweikampf mit Nicolas Höfler. Schiri Winkmann ließ weiterspielen, doch wenig später deutete er erneut auf den Elfmeterpunkt. Aus Köln hatte ihm Felix Brych signalisiert, dass Höfler den Berliner Stürmer am Fuß getroffen habe. Nun denn, auch im Stadion gibt es Fernseher, und da sah die Szene nicht wirklich eindeutig aus – eine Kann-Entscheidung also, die aber eigentlich der Unparteiische vor Ort zu entscheiden hat. Und der hatte auf Weiterspielen erkannt.

Partie wurde für den Sportclub am Ende noch ein Zitterspiel. Der eingewechselte Valentino Lazaro hatte aus zwölf Metern die Möglichkeit zum zweiten Berliner Tor, aber Schwolow parierte (83.). Die letzten beiden Chancen gehörten dann doch den Breisgauern. Erst zirkelte Schuster einen Freistoß aus 17 Metern aufs rechte obere Eck, Jarstein faustete den Ball gegen die Latte. Dann hämmerte Frantz nach einem Konter aus 22cMetern über den Querbalken.

Das war’s – nach scharfer zweiter Halbzeit ein Käseergebnis für den SC Freiburg.