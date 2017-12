Köln SC Freiburg muss im Schneetreiben ran

In der Fußball-Bundesliga steht heute das Kellerduell zwischen Schlusslicht 1. FC Köln und dem SC Freiburg auf dem Programm. Wegen heftigen Schneefalls wurde das Spiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg erst 30 Minuten später angepfiffen. Sport Redakteur Dirk Salzmann berichtet vom Wetterchaos in Köln.

Trotz Wetterchaos in Köln muss der SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga das Kellerduell am Rhein bestreiten. Im Vorfeld sorgten heftige Schneeschauer dafür, dass das Spielfeld komplett bedeckt war und sogar über eine Absage spekuliert wurde. Wegen heftigen Schneefalls wurde das Spiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg erst 30 Minuten später angepfiffen. Der Platz und einige Zuschauerränge wurden zuvor mit großen Schippen und Saugern von einem Schneesturm geräumt. Inzwischen läuft die Partie, den Spielbericht unseres Redakteurs Dirk Salzmann gibt es nach dem Abpfiff bei uns.

