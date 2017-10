München Jetzt offiziell: FC Bayern bestätigt Verpflichtung von Trainer Jupp Heynckes

Der FC Bayern München hat Jupp Heynckes als neuen Cheftrainer verpflichtet.

Der FC Bayern hat Jupp Heynckes aus der Fußball-Rente zurück in die Bundesliga zurückgeholt. Der 72-Jährige werde den Rekordmeister als Nachfolger des in der vergangenen Woche beurlaubten Cheftrainers Carlo Ancelotti bis zum Saisonende übernehmen, teilten die Münchener am Freitag mit und bestätigten damit Berichte von „Bild“ und „Kicker“ sowie Informationen der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich wäre zu keinem anderen Verein der Welt zurückgekehrt, aber der FC Bayern München ist eine Herzensangelegenheit für mich“, wurde Heynckes in der Mitteilung der Bayern zitiert. Assistenten von Heynckes werden Peter Hermann und Hermann Gerland.

Hermann war bis zuletzt Co-Trainer bei Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Gerland werde seine Tätigkeit als sportlicher Leiter im Nachwuchsbereich des FC Bayern bis zum 30. Juni 2018 ruhen lassen, teilten die Münchner mit. „Mein Trainerteam und ich werden nun alles daransetzen, dass die Mannschaft den Fans bald wieder erfolgreichen Fußball präsentieren wird. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe“, sagte Heynckes.

Der Mönchengladbacher hatte die Bayern 2013 erstmals zum Triple aus Champions League, deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal geführt. Danach erklärte der Weltmeister von 1974 seine Trainer-Karriere für beendet. Für den Routinier ist dies das insgesamt vierte Engagement bei den Bayern nach 1987 bis 1991, 2009 und 2011 bis 2013.

Mit der Entscheidung für Heynckes bis zum Saisonende gewinnen die Bayern-Verantwortlichen um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß vor allem Zeit, eine langfristige Lösung zu finden. Außerdem soll der Bayern-Kenner das zuletzt unter Ancelotti arg gelittene Binnenklima wieder zum Positiven wenden.

Willy Sagnol wird nicht Teil des Trainerstabes von Heynckes

Willy Sagnol wird beim FC Bayern München nicht dem Trainerstab von Jupp Heynckes angehören. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag nach der Bekanntgabe, dass der 72 Jahre alte Heynckes bis zum Saisonende als Chefcoach die Nachfolge des vor einer Woche freigestellten Italieners Carlo Ancelotti antreten wird. Der 40 Jahre alte Sagnol war als Interimscoach eingesprungen.

Der ehemalige Bayern-Profi war erst zu Saisonbeginn als Assistent von Ancelotti zum deutschen Rekordmeister zurückgekehrt. Sagnol hatte die Bayern-Profis beim 2:2 in der Bundesliga bei Hertha BSC einmal als verantwortlicher Trainer betreut. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft bis zum 30. Juni 2019. Mit Sagnol sollen dem Vernehmen nach zeitnahe Gespräche über dessen Zukunft geführt werden.