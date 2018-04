Hamburg Eingetretene Kabinentür sorgt für Ärger nach Freiburg-Pleite in Hamburg

Nach der Pleite kam der Frust und nach dem Frust der Knall: Das 0:1 beim Hamburger SV, bei dem der Sportclub Freiburg erneut zwei Schiedsrichterentscheidungen gegen sich hatte, brannten bei einigen Spielern und auch beim Präsidenten Fritz Keller die Sicherungen durch.

Laut Hamburger Medienberichten gab es unschöne Wortmeldungen, wie etwa die von Torjäger Nils Petersen („Hoffentlich steigen die ab!“) oder die von Präses Keller. Der soll gesagt haben: "Wenn es eng wird, stehen sie zusammen. Das war schon immer so! Das war schon in Karlsruhe so." Eine Anspielung auf den Freistoßpfiff von Schiedsrichter Manuel Gräfe für den HSV im Relegations-Rückspiel 2015 beim KSC. Den ruhenden Ball verwandelte schließlich Marcelo Díaz in der letzten Minute der Nachspielzeit und ebnete dadurch den Weg für den Klassenerhalt des HSV.

Aber das war nicht alles. Es kam auch zur Sachbeschädigung: Vermutlich ein SC-Spieler zertrümmerte in der Hamburger Arena die Tür der Auswärtskabine. Auf Fotos, die zunächst auf Instagram zu sehen waren, ist ein Stollenabdruck auf der Tür zu erkennen, die auf der anderen Seite sogar Risse aufweist. Das Bild wurde übrigens öffentlich, weil die Arena Teil der 18. Hamburger Nacht der Museen war und etwa 400 Passanten bei der Stadionführung Einblicke in den Kabinentrakt bekamen.

Der Hintergrund: Mitte der zweiten Halbzeit trat der bereits Gelb-vorbelastete Hamburger Matti Steinmann Gegenspieler Mike Frantz aus taktischen Gründen unsanft nieder und hatte Glück, nicht mit Gelb-Rot bestraft worden zu sein (69.). Dafür wurde der schon nach fünf Minuten verwarnte Freiburger Caglar Söyüncü nur zwei Minuten später nach einem Gerangel mit Filip Kostic, der theatralisch zu Boden gegangen war und zweifelsfrei eine zweite Gelbe Karte schinden wollte, vorzeitig zum Duschen geschickt.

Wenigstens kriegten sich die Freiburger noch vor der Abreise wieder ein. Den Schaden meldete der Sportclub samt einer Entschuldigung direkt beim HSV. Auch Kosten für eine neue Tür wird natürlich von den Breisgauern übernommen.

Am Sonntag versuchte sich Sportdirektor Jochen Saier an einer Erklärung für den großen Frust. "Wir waren brutal enttäuscht. Ich weiß nicht, was gesagt wurde. Eine gewisse Emotionalität sei erlaubt und uns mit Blick auf die letzten Wochen nachzusehen. Wir suchen keine Alibis", sagte er der Bild-Zeitung. Was die zerstörte Kabinentür anging, ergänzte er: "Das wurde bereits unter den Vereinen geregelt. Wir übernehmen die Rechnung. So was sollte nicht passieren." Noch vor der Abreise habe man sich beim HSV entschuldigt - und diese Entschuldigung sei von den Hanseaten auch angenommen worden.