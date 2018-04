vor 9 Stunden dpa Mainz DFB zu Mainzer Videobeweis: "Regeltechnisch in Ordnung"

Nach dem 2:0-Sieg von Mainz gegen Freiburg dreht sich fast alles um den umstrittenen Videobeweis. Der in der Halbzeitpause verhängte Handelfmeter für die Mainzer ist nicht nur für ein Novum in der Bundesliga-Historie - sondern sorgt auch für viele Diskussionen. War das überhaupt regelkonform? Was die Schiedsrichterkommission des DFB sagt.